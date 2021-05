Veel kijkers boos om einde van ‘Andere Tijden’: ‘Historische vergissing’

De aankondiging van de NTR om te stoppen met de reguliere afleveringen van Andere Tijden leidt tot veel verontwaardiging op sociale media.

Omroep NTR, die het programma uitzendt, zegt dat Andere Tijden vanaf 1 januari „in een andere vorm” verdergaat. Hoe dat eruit gaat zien, is nog niet bekend. „Hiervoor leven er bij de redactie al veel ideeën, niet alleen voor tv, maar ook voor online en audio (podcast). Deze ideeën worden de komende maanden verder uitgedacht en uitgewerkt.” In elk geval stoppen de reguliere uitzendingen. Wel zullen er nog specials worden uitgezonden.

Petitie Andere Tijden



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Willen jullie ajb deze petitie tekenen? Tegen de amechtige en kansloze verjongingsoperatie en tegen de kijkcijferterreur

Voor Andere Tijden, weg met de bezuiniging – https://t.co/v2MpS3goAR https://t.co/9RWtpFZVv4 — wouke van scherrenburg (@woukevscherrenb) May 7, 2021

Liefhebbers van het programma zijn vanochtend een petitie begonnen die is gericht aan de NPO. Ze spreken van een „historische vergissing” en vragen om het behoud van het bekroonde geschiedenisprogramma. De petitie is om 10 uur vanochtend al 4500 keer getekend, onder andere door Sylvia Witteman die er niets van begrijpt. „Maar, en dit is geheel zonder ironie of wat dan ook: WAAROM? Waarom een programma stoppen dat duidelijk verschrikkelijk veel fans heeft? Wat is de reden? Ik wil #AndereTijden terug!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maar, en dit is geheel zonder ironie of wat dan ook: WAAROM? Waarom een programma stoppen dat duidelijk verschrikkelijk veel fans heeft? Wat is de reden? Ik wil #AndereTijden terug! https://t.co/OFxSm2ulJM — Sylvia Witteman (@sylviawitteman) May 7, 2021

Ook veel anderen maken hun ongenoegen kenbaar, onder de hashtag #AndereTijdenMoetBlijven.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zo twittert NOS-verslaggever Gerri Eickhof: „Andere Tijden weg? Goed bezig NPO. Nu nog 2 voor 12 en Per Seconde Wijzer. Daarna Nieuwsuur, Buitenhof en Tegenlicht. En dan 1Vandaag en het Journaal. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Want wat is dit een allemachtig idioot, hersenloos en harteloos besluit. Bah!” Hij is niet de enige. „NPO baas: functie elders”, uit iemand z’n ongenoegen over NPO, waaronder NTR en dus Andere Tijden vallen. Een ander vraagt zich hardop af of „de netmanager al is opgestapt?”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Over Andere Tijden

Andere Tijden bestaat al 21 jaar en won in 2001, een jaar na de start, de Zilveren Nipkowschijf. In het programma wordt aandacht besteed aan historische kwesties en (bijna) vergeten gebeurtenissen uit het recente verleden, zoals studentenontgroeningen, de Tweede Wereldoorlog, krakersrellen of de laatste wereldbeker van Ajax. Het programma trok op het hoogtepunt in 2008 gemiddeld 542.000 kijkers. Dat zijn er nu gemiddeld 281.000. Vanwege bezuinigingen werd drie jaar geleden het aantal uitzendingen per jaar al teruggebracht van 35 naar 18. Sinds 2020 wordt het programma gepresenteerd door historica Astrid Sy.