Na corona liefst één tot drie dagen niet naar kantoor: #thuiswerkenisfijn

View this post on Instagram

✖️Thuiswerkplek✖️ Ik ben ontzettend nieuwsgierig naar jullie thuiswerkplek! Sinds Corona werden we ineens geconfronteerd met verplicht thuiswerken. Maar hoe zit jij erbij? Zit je aan de keukentafel, boven op 1 van de slaapkamers, heb je een eigen werkplek of een plek in de woonkamer gecreëerd? Of misschien heb je wel een heel andere plek? Ik heb een eigen werkkamer, heel fijn. Maar hoe ziet jouw werkplek eruit? Zou het super vinden als je een foto van je plek maakt en dan de nieuwe #thuiswerkplek gebruikt. Kan ik ‘m ook zien! Of tag @ing_geessinck en ik deel je plekje in m’n stories. Ben heel benieuwd!