Lucht van Zeeman overal uitverkocht: ‘Best lekker, hoor’ tot ‘Hele huis ruikt…’

Het luchtje dat Zeeman vorige week lanceerde, gaat als een malle. Ook op social media.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat heb je op? Lucht, van Zeeman. Nu al leuk! — “Alexander Olivier Tempel” (@AlexanderTempel) August 26, 2020

Tienduizenden flesjes ‘Lucht’ vlogen afgelopen zaterdag over de toonbank van de Nederlandse winkelketen Zeeman. De door Zeeman zelf ontwikkelde eau de parfum ‘zonder verleiding’ à 4,99 per flesje bleek een grote hit. Lucht was zowel in de webshop als in de winkels binnen een paar uur uitverkocht.

‘Zonder schmuck’

Op social media wordt blij geposeerd met het doorzichtige flesje. Onder andere door ‘Stadsbemoeial’ uit Rotterdam. „Flesje lucht zonder schmuck! In een dag uitverkocht, maar Mieke was zo lief op pad te gaan en de laatste flessen te scoren!!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vijf keer douchen

Al zijn niet alle parfumspuiters even enthousiast. „Na vijf keer douchen is de lucht van Zeeman nog niet weg”, schrijft iemand. „Het hele huis ruikt er naar.” Er wordt ad rem op gereageerd. „Gaat wel lekker lang mee dus.” Iemand anders vergelijkt het met een goedkope variant van een bekend parfum en wil het nog niet eens op z’n toilet, maar is wel te spreken over de andere geur. „Toch wel knap gemaakt voor dat geld!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lucht. van Zeeman, recensie: de blauwe is een soort goedkope Coolwater/ Abercrombie Fierce ( zet je nog niet op je toilet). Maar de andere variant vind ik toch wel knap gemaakt voor dat geld! — Dennis (@dennerietskie) August 29, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Echt. Hele huis ruikt. — juffr. Annie lucht (@anitaei) August 29, 2020

Zeeman op Marktplaats

Lucht is er ook op Marktplaats. Daar worden de flesjes inmiddels voor soms wel 58 euro aangeboden. Zeeman waarschuwt hier niet op in te gaan. „Het is juist onze bedoeling een topgeur voor de laagst mogelijke prijs aan te bieden”, zegt Caroline van Turennout, marketingmanager Zeeman. „Dan heb je de campagne echt niet begrepen”, reageert een Twitteraar op de Marktplaats-aanbieders.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heel marktplaats staat vol met ‘Lucht’ van Zeeman voor het viervoudige van de prijs. Dan heb je de campagne echt niet begrepen. — Puck (@woeiii) August 29, 2020

Hoge prijzen

In een parfumerie, of op een parfumwebsite, is 58 euro aftikken, of veel meer, voor een klein flesje met een bekende geur erin, de normaalste zaak van de wereld.

Bij Zeeman verbaasde men zich al langer over de hoge prijzen die worden betaald. „Want waar betaal je dan precies voor?”, vroeg de keten zich af. Om daar achter te komen, ontwikkelde Zeeman, met behulp van parfumeurs, twee eigen eau de parfums. In een eenvoudig, franjeloos flesje en „zonder betoverende reclamefilm”, zo verklaart Zeeman onder meer de lage prijs.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zeeman reclame voor LUCHT is briljant. — Okkie Verstappen (@OKatert) August 29, 2020

Vanaf eind volgende week is het geurtje weer te verkrijgen in de winkels en op hun website is vanmiddag weer extra voorraad beschikbaar.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zeeman verkoopt flesje parfum 'Lucht' Het is nu wachten op kookwinkels die flesjes 'gebakken lucht' gaan verkopen. — Irene Ooms ☀️ (@Irene_Ooms) August 30, 2020

Lees hier over Jan Zeeman die eerder dit jaar overleed na ‘prachtig ondernemend leven’