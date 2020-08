VS schrapt miljoenencontract beademingsapparatuur Philips

De Amerikaanse overheid heeft een contract voor de levering van beademingsapparatuur door Philips stopgezet. Dat meldt het Nederlandse technologiebedrijf in een verklaring.

In april tekende het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid een contract voor de levering van 43.000 beademingsapparaten van Philips, voornamelijk bedoeld om corona-patiënten op de intensive care te beademen. De levering zou geleidelijk aan plaatsvinden tot en met december van dit jaar.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

United States halts order of Philips ventilators, earnings to be hit https://t.co/fAGlFHaSKb pic.twitter.com/0tn3Slo341 — Andy Vermaut (@AndyVermaut) August 31, 2020

Geschrapt contract

Maar de Verenigde Staten schrappen nu een groot deel van dit contract. Het Nederlandse bedrijf zal de leveringen die voor deze maand gepland stonden (12.300 apparaten) nog wel afmaken. Daarna stopt het.

Met de oorspronkelijke deal was in totaal bijna 647 miljoen dollar gemoeid, omgerekend is dat bijna 544 miljoen euro. „De vermindering in de levering van beademingsapparaten gaat uiteraard van invloed zijn op de financiële prestaties van Philips”, schrijft topman Frans van Houten in een toelichting. Hij reageert teleurgesteld op het wat hij een „ongebruikelijk” besluit noemt van de Amerikaanse regering.

Flinke investeringen

Philips had juist de productie in het land enorm opgeschroefd. „We hebben een verviervoudiging van de productie van beademingsapparaten gerealiseerd met flinke investeringen”, zegt Van Houten. Honderden extra mensen waren aangenomen, die volgens Philips de klok rond hebben gewerkt. De order werd in april aangekondigd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De onderneming rekent nu op een bescheiden vergelijkbare omzetgroei, met een operationele winstmarge die ongeveer gelijk zal zijn aan vorig jaar. Eerder werd op een hogere marge gerekend. Van Houten zegt dat de orderportefeuille van Philips ondanks de afzegging nog steeds op „recordhoogte” staat.

Reden waarom?

Een woordvoerder van Philips zei in een nadere toelichting dat er geen formele reden voor de opzegging van het contract bekend is gemaakt door de Amerikaanse overheid. Mogelijk heeft de overheid in de VS inmiddels genoeg beademingsapparaten en is de rest van de bestelling bij Philips niet meer nodig. Het bedrijf is nog in gesprek met de Amerikaanse overheid over verdere afhandeling van de zaak, waarbij gevraagd kan gaan worden om vergoeding van bepaalde kosten, aldus de zegsman.

Lees hier hoe opgelucht adem werd gehaald toen de mond-op-mondbeademing officieel weer mocht