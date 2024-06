Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eten weggooien na THT-datum? Deze producten blijven nog jarenlang goed

We gooien ons eten veel te snel in de prullenbak. Als iets over de houdbaarheidsdatum heen is, kun je het vaak nog best consumeren. Maar hoe lang blijft eten nog goed na de THT-datum?

Voedselproducten en supermarktketens gaan binnenkort extra informatie over de houdbaarheidsdatum op de verpakkingen zetten. Hiermee willen ze tegengaan dat we het onnodig weggooien. Op de verpakkingen kan een ten minste houdbaar tot-datum (THT) of een te gebruiken tot-datum (TGT) staan. Na de THT-datum kun je veel producten nog consumeren. Maar toch gooien mensen het dan vaak weg. De TGT-datum is wel heel strikt. Na deze datum moet je producten echt niet meer eten.

Nieuwe icoontjes op de verpakkingen

Supermarkten en voedselproducenten merken dat veel mensen het verschil niet kennen. Daar willen ze verandering in brengen door icoontjes op de verpakkingen toe te voegen. Bij de THT-datum komt een symbool te staan dat adviseert om te kijken, ruiken en te proeven. Bij de TGT-datum komt een opgestoken handje te staan, zodat je weet dat je het weg moet gooien.

Toine Timmermans, directeur van de stichting Samen tegen Voedselverspilling: „Na jaren van reductie van voedselverspilling door consumenten, stagneert deze dalende trend. Er is meer nodig, willen we ervoor zorgen dat voedselverspilling voor 2030 halveert.”

Vooral bij verse vis, sappen, vlees of al klaargemaakte maaltijden staat een TGT-datum. Dit omdat het een stuk sneller kan bederven dan bijvoorbeeld een chocoladereep of een pak rijst. Via de nieuwe iconen moet de Nederlander het verschil tussen de TGT-datum en THT-datum herkennen.

Deze producten zijn jaren na de THT-datum nog goed

Er zijn veel producten die heel erg lang houdbaar blijven, tot ver na de THT-datum. Producten zoals suiker, zout, rijst, melkpoeder, pasta en havermout blijven nog jarenlang goed. Vooral de manier waarop je het bewaart heeft invloed op hoe lang het goed en lekker blijft. Suiker kun je bijvoorbeeld het beste luchtdicht verpakken. En pasta kun je het beste uit z’n originele verpakking halen. Het blijft namelijk langer lekker als je het in een goed afsluitbare pot stopt.

Groente in blik blijft ook lang goed. Je kunt dit nog jaren na de houdbaarheidsdatum eten. Dat geldt ook voor groenten in pot. Dit komt doordat de groenten eerst goed zijn verhit, voordat ze in het blik of de pot werden gestopt. Daardoor zijn alle bacteriën gedood en kan het niet snel bederven. Mocht je twijfelen, volg dan het al eerder genoemde advies op: kijk, ruik en proef.

Twijfel je of een product nog goed is? Het Voedingscentrum heeft een handige tool, waar je je product in kunt voeren. Bekijk ‘m hier. Eten minder snel weggooien is niet alleen duurzaam, het is ook goed voor je portemonnee.

Blijft alcohol lang goed?

Je herkent het vast wel: er komt een vriend of vriendin langs die graag een shotje tequila met je wil nuttigen. Je zoekt in je kast en vindt nog een oude stoffige fles tequila. Kun je deze nog veilig drinken? Het antwoord is ja. Sterke drank blijft eeuwig goed. Mocht je ‘m al eens geopend hebben, dan kun je het ook gewoon drinken. Het kan wat smaak verloren hebben, maar zal nooit bederven.

Dat is overigens bij wijn niet het geval. Rode wijnen kun je vaak tussen de 2 tot 10 jaar bewaren. Witte wijn kun je het beste binnen een jaar opdrinken, want daarna gaat de smaak snel verloren. Een geopende fles wijn moet je binnen 3 tot 5 dagen opdrinken of weggooien. Krijgt drank bij jou nooit de kans om te verstoffen in de kast? Lees hier wanneer je gezien wordt als een problematische drinker.

