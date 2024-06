Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Hollandse Nieuwe is er weer: wist je dat haring erg gezond is?

Liefhebbers van de haring kunnen hun hart ophalen. Want de Hollandse Nieuwe is vanaf vandaag weer te verkrijgen. Wist je dat deze typische Nederlandse snack hartstikke gezond is?

Het eerste vaatje werd gisteren traditiegetrouw geveild voor het goede doel. Deze leverde 81.000 euro op, wat naar de Nederlandse Hersenbank gaat. Het is een goed haring jaar, vertelt Gerbrand Voerman in het RTL Ontbijtnieuws. Hij is de voorzitter van de Nederlandse Nederlandse Haringgroothandelsvereniging. „Ze zijn geweldig. De haring heeft zich erg goed kunnen voeden.”

Haring valt onder ‘vette vis’

Haring wordt gezien als iets gezonds, omdat het valt onder vette vis. Je mag vis pas ‘vet’ noemen wanneer het meer dan 5 procent vet bevat. De haringen hebben minstens 16 procent vet. „Elk jaar maakt de haring dezelfde cyclus door. Deze tijd van het jaar worden ze mooi vet en vreten ze zich vol. Mede dat zorgt voor die lekkere smaak”, legt Voerman uit.

In vette vis zitten onverzadigde omega 3-vetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA). Het Voedingscentrum: „Het eten van een portie vis per week hangt samen met een lagere kans op sterfte aan bepaalde hartziekten. Ook heeft het een gunstig effect op de bloeddruk.” En het is goed voor je brein, meldde Metro eerder al.

Het advies is om elke week een keer vette vis te eten. Dit hoeft natuurlijk niet perse haring te zijn. Ook Atlantische zalm, makreel of sardines vallen onder vette vis. „Het maakt niet uit of je verse vis gebruikt of vis uit diepvries of blik, behalve bij zalm. Verse zalm is meestal Atlantische zalm, wat een vette soort is.”

Is gefrituurde vis ook gezond?

En nee, gefrituurde vis zoals kibbeling of een lekkerbekje valt niet onder vette vis. Dat komt omdat het frituurvet ervoor zorgt dat het meer vet bevat. En het moet toch echt uit de vis zelf komen. Dus gewoon even naar de viskraam op de hoek toe gaan.

Eet je geen vis? Dan adviseert het Voedingscentrum je om visoliecapsules met de omega 3-vetzuren EPA en DHA te slikken. Er zijn ook capsules verkrijgbaar met omega-3-vetzuren op basis van algen. Maar ze voeten eraan toe: „Aangezien vis meer belangrijke stoffen bevat dan alleen vetzuren is het beter om voor vis te kiezen dan capsules te slikken.” Wist je trouwens dat het ook belangrijk is om genoeg ijzer in je lichaam te hebben? Lees hier meer daarover.

De Hollandse Nieuwe komt helemaal niet uit Holland

Opvallend is dat de Hollandse Nieuwe vaak helemaal niet uit Nederlandse wateren komt. Voerman legt uit waarom we het dan wel een Hollands product noemen: „Hij wordt in Scandinavië aan land gebracht. Maar zodra dat gebeurt is het in Nederlandse handen. De Nederlandse vakmanschap zorgt voor deze smaak. Dat kun je niet aan de Scandinaviërs overlaten.”

Vorige Volgende

Reacties