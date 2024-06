Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

René van der Gijp reageert op ophef om Ruud Gullit-imitatie

Afgelopen weekend zat een aantal Oranjesupporters in Duitsland verkleed als Ruud Gullit uit 1988 op de tribune. Niet zozeer de pruik die zij droegen zorgde voor ophef, maar het feit dat zij zich hadden geschminkt. De mannen werden voor racisten uitgemaakt, iets wat René van der Gijp nergens op vindt slaan. Dat zei hij gisteravond in talkshow Vandaag Inside Oranje.

Nederland zegevierde zondag bij de wedstrijd tegen Polen met een op het nippertje door Wout Weghorst gescoorde 2-1. Maar er ging ook wat aandacht naar het verkleedpartijtje van de supporters.

René van der Gijp over Ruud Gullit-imitatie: ‘Doe toch normaal’

Volgens Van der Gijp is de ophef nogal overtrokken. „Ik vond het súper lullig dat die drie gasten die zich als Gullit verkleed hadden, voor racisten werden uitgemaakt”, verkondigde hij bij Vandaag Inside Oranje toen het erover ging. „Kom op, doe effe normaal man.” Wilfred Genee: „Rasta Gullit, de dj, is ermee gestopt ook, die zegt: ‘Dit kan niet meer’.” „Het is toch hartstikke leuk man, beetje pruikie op en een heel klein beetje schmink? Het was niet echt pikzwart, Ruud is dat ook niet.”

Genee noemt dat Ruud Gullit het zelf ook „wel leuk” vond. In gesprek met De Telegraaf liet Humberto Tan weten dat de oud-voetballer, hij sprak hem erover, zich „best vereerd voelt”. „Het is eigenlijk een herinnering aan een van de grootste prijzen die hij heeft gewonnen als voetballer. Dat was ook de bedoeling van de actie.” Bart van de Ven, ook bekend als Rasta Ruud en één van de jongens die zich als Gullit verkleedde, meldde aan Omroep Brabant dat hij het goed bedoeld had, maar dat hij het niet meer zal doen. „Het is nooit mijn intentie geweest om mensen voor het hoofd te stoten. Kwetsen is het laatste wat ik wil en daarom heb ik besloten om ermee te stoppen.”

Volgens Johan Derksen is er „een groepering in Nederland, die zit alleen maar naar tv te kijken of ze iemand ergens op kunnen betrappen en als dat niet lukt, verzinnen ze zelf iets”. Özcan Aykol noemt dat er ook vanuit andere landen kritiek kwam, maar dat het „geen moedwillig racisme” was van de jongens. Van der Gijp: „Ja, zij denken, leuke actie, EK, het oude EK in Duitsland… ‘Gaan we als Gullit verkleed’, nou, leuk toch man.”

Het gesprek in Vandaag Inside over de Gullit-imitatie kijk je hier:

