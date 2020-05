Voedsel over datum: hoe zit het nou als het om goede doelen gaat?

Veel mensen zijn onbekend met de ruimere houdbaarheidsrichtlijnen die goede doelen mogen hanteren voor lang en zeer lang houdbare voedingsproducten.

De helft (49 procent) van de Nederlanders blijkt hier niet van op de hoogte. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 36.000 door AVROTROS-consumentenplatform Radar ondervraagde mensen. 70 procent heeft weleens iets in de kastjes staan wat over datum is. Consumenten zouden vaker kunnen kijken of dit nog bruikbaar is – voor zichzelf of voor een ander.

Soms een jaar lang toch nog goed

Lang houdbare producten zoals rijst, koffie of meel mogen door bijvoorbeeld voedselbanken nog tot een jaar na de uiterste houdbaarheidsdatum, en soms langer, worden uitgegeven. Ook voor veel andere producten geldt een rekbare houdbaarheid. Uiteraard worden de producten wel op kwaliteit gecontroleerd. Informatie over houdbaarheid en bederfkenmerken is online te vinden.

De richtlijn is opgesteld voor charitatieve instellingen, maar ook thuis te gebruiken. Een meerderheid (70 procent) van de deelnemers aan het onderzoek van Radar heeft weleens over datum producten in huis. De meesten controleren in zo’n geval al zelf of iets nog goed is. 14 procent gooit het echter resoluut weg en slechts 2 procent kijkt of ze er nog iemand blij mee kunnen maken, zoals de voedselbank, daklozenopvang of iemand met dieren.

Verschil in soorten producten: THT en TGT

De rekbare houdbaarheid geldt overigens voor producten met een THT-datum en niet voor producten met een TGT-datum. Uit het onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de respondenten niet op de hoogte is van het verschil. Een TGT-datum staat op bederfelijke producten, zoals verse vleeswaren, vis en veel kant-en-klaarproducten. Na de datum kun je dit beter niet meer gebruiken, hier moeten ook goede doelen zich aan houden. Producten met een THT-datum zijn daarentegen vaak (lang) na de houdbaarheidsdatum nog veilig om te eten; het is vaak de kleur of structuur die na de datum niet meer optimaal is.

Over het onderzoek

Het onderzoek werd tussen 21 maart en 14 april 2020 ingevuld door 36.163 mensen. De meesten zijn lid van het Radar Testpanel, een groep van ruim 70.000 consumenten die qua verspreiding over het land, vrouw-man-verhouding en opleidingsniveau representatief zijn voor de Nederlandse bevolking.

