Vajèn en Nienke hólden vanuit het buitenland bijna terug voor Frozen: ‘Laat het los, laat het gaan is een belangrijke boodschap’

De één, Vajèn van den Bosch, slingerde in Stuttgart in haar zoveelste hoofdrol als Jane aan lianen in het wereldberoemde Tarzan. De ander, Nienke Latten, hing de gewaardeerde musicalster uit in Wenen, in Rebecca en Jesus Christ Superstar (in Nederland nu een groot succesnummer). Ze hadden het prima naar hun zin, maar… toen kwam Frozen naar Scheveningen. Eindelijk. Dan hol je terug de grens over, letterlijk als dat had gemoeten.

Deze dames in elk geval wel, voor dat verhaal over liefde dat alles overwint. Morgen staat qua titel, aandacht en aanwezige BN’ers de grootste musicalpremière van 2024 op het programma. Misschien komt Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht in september enigszins in de buurt. Frozen heeft het AFAS Circustheater in Scheveningen als vaste speelplek. En daar schitteren (bijvoorbeeld door een 10 kilo zware jurk van Vajèn met 44.154 (!) steentjes en kristallen) de prinsessen Elsa en Anna. Prinsessen uit een verhaal waarmee de wereld nog maar elf jaar geleden kennismaakte en door de Disney-film in recordtempo tot fenomeen is uitgegroeid. Inclusief de wereldhit Let It Go van Indina Menzel. Voor jong natuurlijk (vanaf 6 jaar deze musical), maar zo is gebleken, ook voor oud.

Laatste Frozen-drukte voor Vajèn en Nienke

Vajèn van den Bosch (26) is Elsa, Nienke Latten (28) speelt Anna. Metro sprak deze mei… eh, prinsessen, voordat zij vertrokken naar een optreden in de middagtalkshow van Omroep MAX. Wat zo gaat dat in zo’n laatste drukke week: try-outs spelen, promotie doen, première-cadeautjes voor de collega’s kopen of knutselen en dan: rode loper-tijd. Als zal het gezien het verhaal van Frozen wel een ijzig blauwe loper zijn.

Eeuwige winter in Frozen

En dat verhaal gaat voor wie het nog niet kent heel kort samengevat zo: Frozen is geïnspireerd op het sprookje De Sneeuwkoningin van Hans Christian Anderson. De musical vertelt het verhaal van de twee zussen, de prinsessen Anna en Elsa, in het fictieve koninkrijk Arendelle dat door de verborgen magische krachten van Elsa in een eeuwige winter is geraakt. Terwijl de kou voortduurt, moeten beide zussen leren

dat alleen een daad van ware liefde een bevroren hart kan ontdooien.

Nienke Latten verhuisde kort geleden en woont nu in de buurt van haar nieuwe thuishaven. Voor haar is het AFAS Circustheater als speelplaats nieuw („een droom”). De voormalig Brabantse Vajèn van den Bosch ‘moet op en neer’ tussen Amsterdam en Scheveningen, maar zou op dit moment niets liever doen. „Tijdens de try-outs gaan de mensen en kindjes echt uit hun dak, dat is wel een beetje bizar. Ik merk nu wat Frozen doet. Stuttgart was héél leuk hoor, maar ik vond het een fantastisch vooruitzicht dat ik weer naar Nederland kon. Fijn om weer terug te zijn, ook in Schevingen. Als kind heb ik er in Mary Poppins gespeeld en op m’n 4de was ik er voor het eerst in het theater, bij The Lion King. Het voelt een beetje full circle ofzo dat ik er nu zelf met een hoofdrol sta.”

Frozen? ‘Oh God, nu gaat het gebeuren’

Hoe was hun verhouding met Frozen eigenlijk, nadat Disney de titel als film had uitgebracht? Vajèn: „Ik was 13, 14 denk ik? Ik heb hem toen met mijn zusje Venna gekeken. Wat ik er meteen mooi aan vond is dat het een keer niet om de prinses gaat die op zoek is naar haar prins. Nee, het gaat over twee vrouwen die een onafscheidelijke connectie hebben en de grootste liefde voor elkaar. Dat is voor zoveel mensen herkenbaar, of het nou met je zus is, je broer, of wie dan ook. Het raakt en daar was ik toen al van onder de indruk. En wát een hit is de film geworden, hè? Misschien of juist wel door die thematiek. En dan die boodschap natuurlijk met Let It Go: laat het los, laat het gaan. Dat is een belangrijke boodschap.”

Nienke: „Toen ik een bericht over audities zag, dacht ik ‘oh God, nu gaat het gebeuren’. Frozen was namelijk de nummer één op mijn lijstje van wat ik ooit wilde gaan doen. Het betekende ook heel veel druk op mezelf leggen – en veel heen en weer vliegen vanuit Wenen – om mijn droom uit laten komen. En nu mag ik het gewoon gaan dóen. Ik vond Frozen bij het zien van de Disney-film gelijk iets goeds om een musical van te maken. Er zitten zoveel toffe nummers in. Toen de cd van de Broadway-musical uitkwam heb ik die op mijn kamertje meteen geluisterd. Dat werd huilen en kippenvel. Frozen vind ik de echte Disney-magie en dan voor alle leeftijden. Bij try-outs zien we veel kleine Elsatjes en Annatjes in de zaal, wat heel leuk is natuurlijk. Maar ook ouderen met tranen in hun ogen. Een volwassen man vertelde me dat hij drie keer had gehuild.”

Vajèn van den Bosch stal met Let It Go alvast veel harten tijdens een live-uitzending van de Musical Awards op tv. In de beroemde jurk uiteraard ging ze letterlijk los.

Elsa het hoofd, Anna het hart

Vajèn van den Bosch noemt haar personage Elsa ‘een beetje het hoofd’ en die van Nienke, Anna, ‘een beetje het hart’. Hou zouden ze de zussen in de Scheveningse versie van Frozen nog meer omschrijven (al kunnen ze zich beiden in een verhaal over uiteindelijke powervrouwen best goed vinden)? Nienke: „Ze zijn heel verschillend, al brengt de ware liefde ze natúúrlijk bij elkaar. Anna volgt inderdaad haar hart, heel spontaan, is een echte spring in het veld. Ze is impulsief en denkt niet altijd even goed na voordat zij iets zegt. Anna volgt haar intuïtie, terwijl haar zus is opgegroeid onder heel andere omstandigheden. Zij is ook een liefdevol persoon dat alles goed probeert te doen.”

Vajèn: „Bij Elsa gaat het om het gevoel van anders zijn en ook om perfectionisme. In tegenstelling tot Anna overweegt Elsa alles. Ik hoop dat ik haar voor de mensen sympathiek kan maken en dat de zaal naast haast buitenkant van de ice-queen ook haar binnenwereld ziet. Je moet als kijker wel met haar mee kunnen gaan in het verhaal. Ondertussen mag Anna steeds niet weten waarom dingen gebeuren. Ik hoop dus dat het publiek makkelijk met het open karakter van Anna mee kan, maar dat ze ook mijn personage Elsa voelen en haar struggles snappen.”

Een prinses, dat wil toch elk meisje worden?

Veel jonge meisjes willen natuurlijk prinses worden ‘later’, bijvoorbeeld een Frozen-prinses. Maar hoe was dat met deze twee? Vajèn: „Ik niet, volgens mij wilde ik gewoon spelen, zingen en dansen. Zonder hoger doel en daarbij te bedenken dat ik ooit dit soort grote dingen als Frozen mocht gaan doen. Met hard werken heb ik nu allerlei mooie kansen gekregen, maar dat was als kind meer een droom.”

Nienke heeft het in haar carrière in de overtreffende trap voor elkaar gekregen, want zij speelt de ene prinses na de andere. Maar als kind? „Ik wilde popster worden, maar als kind ook al graag mooie rollen spelen. Daar horen prinsessen natuurlijk bij. Ik speel door mijn leeftijd vaak de jong-geliefde en wie is dat vaak bij Disney? De prinses. Maar ik voel me heel geprezen dat ik een aantal prinsessen heb mogen spelen hoor. Gelukkig waren ze allemaal anders, dus het is telkens weer een uitdaging.”



De zussenband van Frozen (en Vajèn en Nienke)

Het belangrijkste gegeven in Frozen is de zussenband, wat je met gemak ook kunt vertalen naar een familieband in je eigen leven. Nienke en Vajèn weten er alles van. Nienke: „Ik heb een zusje en broertje, ben zelf de oudste, en we zijn in drie jaar tijd geboren. Het leuke van het geringe leeftijdsverschil is dat we daardoor ook echte vrienden zijn. Door alle fases van ons leven gingen we samen, dat schepte een band. Daar denk ik ook weleens aan tijdens de show, dat neem ik mee. Ik houd ontzettend van ze. Met mijn zus gaat het verder dan vriendinnen. Zij is overal bij geweest, bij persoonlijke dingen en ook qua carrière. Vanaf het moment dat ze geboren is. Ja, zussenliefde is volgens mij heel speciaal.”

Vajèn heeft een zeer hechte band met haar familie, niet in de laatste plaats met de eerder genoemde en ruim drie jaar jongeren zus Venna. Haar heb je op tv nog kunnen zien in De Slet van 6 VWO, maar besloot in coronatijd om Social Work te gaan studeren.. Vajèn: „Wij zijn totaal anders, ying en yang. En daarom zijn we zo close en vullen we elkaar zo goed aan. We kunnen altijd van elkaar leren. Venna is heel geduldig. Als ik emotioneel ben en het even niet meer zo goed weet, weet zij mij altijd rustig te krijgen bijvoorbeeld. We begrijpen elkaar en het botst nooit.”

Magische krachten en première

Vanaf morgen gaan ze dus op voor Frozen, het stuk waarin we magische krachten gaan zien. Als dit musical-duo zelf een dagje magische krachten zou bezitten, dan weten ze wel wat ze ermee gaan doen. Vajèn: „Ik zou wel een beetje liefde de wereld in knallen.” Nienke denkt er hetzelfde over: „Ik zou er voor zorgen dat iedereen gelukkig wordt in onze wereld. Dat is toch het streven van iedereen? Van mij mag iedereen dat bereiken.”

Wie zijn er bij op de première? Nienke: „Natuurlijk mijn zus en broer waar ik het over had, hun geliefden, mijn vader en m’n moeder. En mijn vriendje uit Oostenrijk komt ook.” Vajèn: „Mijn ouders, mijn zus uiteraard, de vriend van mijn zusje en zes vrienden. Wij zijn al vrienden sinds de middelbare school en ‘die kenne’ niet wachten.” Hopelijk maakt het première-publiek weer een momentje mee als tijdens een try-out gebeurde. Vajèn: „Op het moment dat ik op de grond val en Elsa bevriest, hoorde ik één klein stemmen roepen ‘oh nee, gaat Elsa nu dood?’. De rest van de zaal lag in een deuk, maar dat doet Frozen dus.”

