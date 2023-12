Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verdeeldheid in wijnland Frankrijk: aarzeling om Dry January te steunen, zou niet bij cultuur passen

Er heerst verdeeldheid in Frankrijk. Het land van de wijn twist om Dry January, de maand waarin men voorneemt geen alcohol te drinken. Verslavingsdeskundigen willen er meer aandacht voor, maar de regering is terughoudend.

Dry January

Een maand lang niet drinken druist volgens de Franse regering en de alcohollobby in tegen de Franse cultuur, meldt The Guardian vandaag. In 2020 werd de alcoholvrije maand in Frankrijk geïntroduceerd als ‘defi de janvier’, ofwel de januari-uitdaging.

Een groep academici en artsen die zich bezighouden met verslavingen hebben de Franse minister van Volksgezondheid geschreven om te zeggen dat de staat niet genoeg doet om campagne te voeren tegen de risico’s van alcohol. De regering zou volgens hen een alcoholvrije maand aan het begin van het jaar moeten steunen.

Verdeeldheid

„Het lijkt erop dat het vertrouwen in de regering om een coherente en resolute politieke aanpak tegen alcohol te voeren ernstig is verslechterd”, stond in de brief, eraan toevoegend dat het „meer dan een schande” is dat de regering afstand bleef houden van Dry January.

Tevens wordt de Franse president Emmanuel Macron gezien als een „pro-alcohol president”. „Hij zegt dat hij elke dag wijn drinkt, ‘s middags en ‘s avonds, en dat een maaltijd zonder wijn ‘een beetje triest’ is”, schrijft The Guardian.

‘Past niet bij Frankrijk’

De Franse alcohollobby voert aan dat Frankrijk een land is dat van oudsher „matig drinkt”. De onthoudingsmaand zou niet bij bij de Franse cultuur passen en is „beter geschikt is voor Noord-Europese binge-drinkers”.

