Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoeveel cola kan je lijf maximaal hanteren? Dit zit er in het drankje

Cola is zo’n drankje dat niet in de categorie ‘gezond spul’ valt. Maar toch is menig mens er verkikkerd op. Wat doet cola met jouw lijf? En hoeveel cola kun je maximaal drinken?

Cola is eigenlijk een beetje zo’n drankje, waarvan je niet precies weet wat het is. Maar de smaak ervan is toch bij een hoop mensen populair. En dat terwijl we allemaal weten dat frisdrank niet bepaald gezond is.

Voedingsdeskundige over cola

Voedingsdeskundige Eric de Maerteleire vertelt aan het Belgische HLN wat er nu precies in dat bruine, bruisende drankje zit en wat voor effect dat heeft op ons lichaam.

Om te beginnen een beetje geschiedenis over de frisdrank. De eerste cola, die eind 19e eeuw op de markt kwam, bevatte alcohol en drugs. De naam ‘Coca’ in ‘Coca-Cola’ verwijst naar het cocablad, en jawel, dat is de plant die voor cocaïne gebruikt wordt.

Mocht je trouwens benieuwd zijn wat cocaïne met jouw lichaam doet? Daar schreven we eerder over. Terug naar de cola, destijds was het drankje bedoeld als een soort pijnstiller, maar doordat de smaak populair was, besloot de fabrikant een frisdrank te maken.

Wat zit er in cola?

De Maerteleire benadrukt dat één van de hoofd-ingrediënten in cola, de toegevoegde suikers zijn. In een blikje cola zitten zo’n acht suikerklontjes, vertelt hij. En de suiker die in de cola zit, is niet hetzelfde als de kristalsuiker die je in de koffie of thee gooit. „Frisdrankproducten gebruiken meestal fructose-glucosestroop. Dat is een suikerstroop die door de hoge hoeveelheid fructose nog zoeter is dan klassieke suiker. Bovendien is die ook goedkoper.”

In de cola is het cafeïnegehalte (32 milligram) even hoog als in een kopje thee. In koffie zit gemiddeld 80 milligram cafeïne. „Verder zit in cola ook nog fosforzuur, sprankelend water, Arabische gom en kleurstoffen zoals karamel.”

Wat doet het bruisende drankje met jouw lijf?

En hoe ongezond is dat alles voor ons lichaam? De Maerteleire vertelt dat er meer toevoegde suikers in cola zitten dan aanbevolen is. „Volgens het gezondheidsadvies van de Wereldgezondheidsorganisatie mag je per dag maar 5 procent van je dagelijkse caloriebehoefte uit toegevoegde suikers halen. Dat komt overeen met 25 gram voor iemand die 2000 kilocalorieën nodig heeft. Met één blikje cola zit je daar al overheen.”

En als jouw lichaam die suikers niet verbrandt, leidt dat tot extra vet en overgewicht. Te veel suikers kunnen ook leiden tot diabetes type 2 en ze verhogen de kans op hart- en vaatziektes. En de genoemde fructose in Coca-Cola is niet al te best voor de lever.

En mocht je denken: ‘Ja, ja, nu weet ik het wel’. Er is meer slecht nieuws over cola. Te veel fosforzuur kan zorgen voor botontkalking of osteoporose. „Vooral vrouwen zijn hier na de menopauze erg gevoelig voor.” En dan is er nog de schade die Coca-Cola aan je gebit aanricht. Door het zuur in het drankje en het hoge suikergehalte neemt de kans op gaatjes en parodontitis toe.

Light en zero

En dan is daar nog het vraagstuk of je beter cola light of zero kunt drinken. In deze varianten zitten in plaats van suikers bepaalde zoetstoffen zoals aspartaam en acesulfaam-K. Maar er is geen wetenschappelijk bewijs dat dit nu echt een gezondere keuze is. „Bepaalde studies tonen aan dat zero-frisdranken bij regelmatig gebruik een negatief effect kunnen hebben op de darmflora.”

En andere wetenschappers claimen dat zoetstoffen ons lichaam in de war brengen. Door de zoetstof denken onze hersenen namelijk dat we suiker binnenkrijgen en begint daarna de insuline-afscheiding om energie te produceren. Maar de suiker ontbreekt, waardoor je een shot insuline binnenkrijgt. „Het gevolg kan zijn dat je meer last hebt van flauwtes en een verandering van je algemeen eetgedrag ervaart.”

Hoeveel cola?

Tot slot heeft de voedingsdeskundige nog een laatste advies wat betreft de cola-inname. Hoewel je lichaam prima in staat is om een glaasje op z’n tijd af te breken, moet je niet te grote hoeveelheden nuttigen. „Beperk het echt tot één à twee blikjes per week. ”

Vorige Volgende

Reacties