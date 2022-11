Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Restaurants en cafés gaan wéér moeilijke tijd tegemoet: ‘Faillissementen’

De horecaondernemers hebben de coronacrisis nog vers in hun geheugen gegrift staan, maar daar klinken al nieuwe zorgen voor cafés en restaurants. Want door een hoop factoren verwachten economen dat de horeca een moeilijke tijd tegemoet gaat.

Economen van ABN AMRO voorspellen in een nieuw rapport wederom trammelant voor de horecasector. Door de economische onrust en toenemende inflatie, dreigt er opnieuw een moeilijke periode voor restaurant en cafés.

Restaurants en cafés

De horeca moet behoorlijk wat klappen incasseren, blijkt ook nu maar weer. Want hoewel de sector opkrabbelde uit de lockdownperiode, klinken daar nieuwe zorgen. Hoewel de bank concludeert dat de omzet dit jaar nog oploopt met 35 procent, ziet de boel er voor 2023 onrustiger uit. ABN AMRO verwacht meer faillissementen onder restaurants en een krimp van de omzet van zo’n 2 procent.

Hoe dat kan? Door de druk op de koopkracht is de kans groot dat we straks niet regelmatig uit eten gaan. We houden dan immers de hand meer op de portemonnee. Kende je overigens al deze vijf manieren van geld verspillen, zonder dat je het door hebt? Maar ook de hogere inkoopprijzen en dure energierekeningen wegen zwaar voor de horecabranche. Daarnaast is het vinden van personeel op de huidige krappe arbeidsmarkt eveneens geen pretje. Voor cafés ziet de situatie er vergelijkbaar uit, met een krimp van 3 procent. Daar weegt ook de toenemende bierprijs nog extra mee.

Moeilijke periode verwacht voor horeca

Fastfoodketens gingen minder gebukt onder de coronacrisis. Fastfood wordt in tijden van crisis vaker genuttigd, dan dat we een bezoekje brengen aan luxe horecagelegenheden. Al wordt er voor 2023 een magere groei voor de fastfoodbranche verwacht. Want ook hier zijn de stijgende energieprijzen en duurdere inkoop voelbaar.

Voor hotels, musea en bioscopen zijn de geluiden iets minder pessimistisch. Al is ook hier de omzet niet te vergelijken met die van voor de coronacrisis in 2019. ABN AMRO verwacht voor de hotels en culturele branche een lichte groei.