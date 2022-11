Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

LLDL-kijkers verbaasd over ‘botte’ en ‘veeleisende’ Ivo, die op zichzelf weinig aan te merken heeft

LLDL-deelnemer Ivo (48) maakte zich gisteravond niet bepaald populair bij kijkers van Lang Leve de Liefde. Ivo presteerde het namelijk om zijn date Wendy een aantal keer bijzonder onaardig te behandelen en op zichzelf had hij eigenlijk weinig aan te merken.

Lang Leve de Liefde staat inmiddels bekend om de excentrieke kandidaten en ongemakkelijke dates. Dit keer is het Ivo die eruit springt, tijdens zijn date met de 48-jarige Wendy. Ivo omschrijft zichzelf in eerste instantie als een aanhankelijke man, die graag knuffelt en laat merken dat hij iemand leuk vindt. Maar gisteravond liep dat net eventjes anders, concluderen kijkers.

Ivo overtuigd van eigen voorkomen Lang Leve de Liefde

Ivo is op zoek naar een vrouw die om hem kan lachen, „geen saaie doos” en een vrouw die van winkelen houdt. En ze moet geen „dooie zeester in bed” zijn. En daarmee lijkt de toon gezet. Daarnaast kookt hij klaarblijkelijk meestal kant-en-klaar-maaltijden of zijn moeder kookt voor hem. En in de kroeg krijgt hij al zijn „hele leven” aandacht van de vrouwen. Maar wat hij dan toch in dat LLDL-huis doet?



“Dat ze niet denkt dat dat ding alleen voor kinderen maken gebruikt gaat worden” Ivo knapte binnen 3 seconde af. Ik al binnen 1 seconde. #lldl #LangLeveDeLiefde — Cati (@Floor35752629) November 29, 2022

Dat vraagt ook Wendy zich hardop af. Ivo probeert uit te leggen dat hij ook naar iemand met een leuk innerlijk zoekt. Maar als Wendy benadrukt dat „het oog ook wat wil”, kijkt Ivo zuchtend en scheelkijkend weg.

Ivo schat LLDL-date Wendy veel ouder

Daarna haalt Wendy een eerdere LLDL-aflevering aan, waarin een oudere vrouw de liefde vond bij een jongere man. Volgens Ivo zitten er nu ook een oudere vrouw en jongere man in het huis, waarmee hij op zichzelf en Wendy doelt. Wat overigens niet het geval is, want de deelnemers zijn even oud. Ivo moet daarna hard lachen om zijn opmerking.

Als Wendy vertelt dat ze 48 jaar is, gelooft Ivo haar niet en dat bedoelt hij niet op een complimenterende manier. Later vertelt Ivo aan de telefoon tegen zijn dochter dat hij Wendy zestig schatte en zij toch echt niks voor hem is. „Ik zie er gewoon heel jong uit”, zegt Ivo. Maar daar is zijn dochter het ook niet helemaal mee eens.

Onaardige opmerkingen

Ivo moet van Wendy op de bank slapen en daar is hij ook niet echt blij mee. Als de LLDL-deelnemers nog even napraten op het bed, waar Ivo overigens met zijn vieze schoenen op is gaan zitten en daarover „boeien” zegt, sneert hij wederom richting Wendy. Zijn date wil namelijk gaan slapen om 23.00 uur. Wat Ivo „voor oudere mensen als mooie tijd” bestempelt.

Daarna stuurt hij nog even wat berichtjes naar zijn vriend Peter. Waarin staat dat Wendy „zo’n oud gezicht heeft en al ligt opgebaard”. En als Wendy de volgende dag zich staat op te maken voor de spiegel, kan ze op nog meer opmerkingen rekenen. „Staat zeker weer haar hele gezicht vol te plamuren. Die moet natuurlijk nog eerst gebalsemd worden.”

Kijkers verbaasd over botte Ivo in Lang Leve de Liefde

Maar het meest pijnlijke moment is toch wel richting het einde van het programma. Wendy vertelt namelijk dat ze niet echt een klik voelt met Ivo, wat ook hij beaamt. „Ik kan er niet doorheen kijken als het uiterlijk me niet aanstaat”, aldus Ivo. Waarna Wendy vraagt waarom haar uiterlijk hem niet bevalt. „Daarom dacht ik ook dat je ouder was.” Hij had vanaf het eerste moment al die gedachte over Wendy. „Lekker aardig”, reageert Wendy. Ivo probeert de boel nog te nuanceren met: „Ik neem jou verder toch ook niks kwalijk.”

Wendy is er overduidelijk klaar mee en loopt weg als Ivo zijn stem verheft. „Je kan gewoon nergens tegen als ik iets zeg”, roept Ivo nog naar haar. „Wat een raar wijf.” Wendy lijkt niet van Ivo gediend. De twee besluiten uiteindelijk, niet geheel verrassend, hun date niet te verlengen. Ivo komt graag nog een keer terug in het LLDL-huis, alleen is het nu nog wachten op de aanmeldingen. Want aan de reacties van het kijkerspubliek te zien, heeft Ivo zichzelf nu niet echt populair gemaakt.



Ik ben best tevreden met mijzelf, maar zo tevreden als kale meneer Ivo… Nee, dat red ik niet. #LLDL #langlevedeliefde — Sebastiaan Zaal (@SebastiaanZaal) November 29, 2022



Allemachtig, wat een hork 😱 Neem je slechte grappen, je popie jopie gedrag en je respectloze opmerkingen ajb gauw weer mee terug naar waar je vandaan komt! #LLDL #Ivo — Renske Houting (@RenskeHouting) November 29, 2022



Want Ivo is een god natuurlijk. #LLDL — Joyce (@dj0iz) November 29, 2022



#LangLeveDeLiefde #lldl Redactie, nodig die Ivo ajb NOOIT meer uit. Respectloze man 🤢 — Antonie Niessen (@AntonieNiessen) November 29, 2022



Hoop niet dat Wendy een minderwaardigheidscomplex heeft opgelopen hierna… sneu toch wel die Ivo👋 #lldl #LangLeveDeLiefde — 🦋Devie🦋 (@Devie60957905) November 29, 2022



Dus Ivo is de type “badboy” hmmm duidelijk. #lldl — martin tamerius (@MaTamerius) November 29, 2022



Ivo lijkt mij een zeer respectloze man. Wat een droplul. Ziet er zelf oud uit… #lldl — Olaf (@olaf0812) November 29, 2022

