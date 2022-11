Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Violent Night: Genieten van een kerstfilm met een bebloede moordende kerstman

Zin om weer een lekker ouderwets te zwiemelezwijmelen bij een kerstfilm met een vertederend eind een prachtige boodschap voor de hele wereld? Ga dan maar niet naar Violent Night.

Eén kerstfilm in de 52 afleveringen van Metro’s Filmrecensie van de Week per jaar, hoort er wel bij natuurlijk. Tenzij er geen kerstfilms meer gemaakt worden. Maar of dat ooit het geval is? Het oog viel op de poster – en zeker ook op de titel – van Violent Night. Deze Jingle Bells Jingle Bells-film draait vanaf morgen in de Nederlandse bioscopen.

Violent Night: weinig te zwiemelezwijmelen

Stille nacht, heilige nacht? Nou, niet voor kerstmis 2023 moeten we vaststellen, na het zien van Violent Night. Hel, verdoemenis, moord en doodslag van de kerstman, in plaats van cadeautjes, zien we in dit avontuur dat je zowel thriller, actiefilm als komedie kunt noemen. Geslacht wordt er deze gewelddadige nacht namelijk volop, maar er valt ondertussen genoeg te lachen.

Het verhaal van Violent Night

Violent Night is een duistere kerstthriller en allesbehalve wat je jaarlijks aan Home Alone 1, 2, 3, 4, 5,. 6, 7, 8, 9 en nog een stuk of 10 of alle kerstfilms op Netflix tegenkomt. Een team huurlingen breekt op kerstavond in bij de rijke familie Lightning en neemt iedereen in huis in gijzeling. De overvallers hebben het voorzien op een zeer rijkelijk gevulde kluis van een weduwe met een nogal grove eh… bek. Zij noemt mensen aan de telefoon bijvoorbeeld cocksucker, wat in de Nederlandse bioscopen straks de vertaling ‘klootviool’ oplevert. De niets ontziende gijzelnemers onder leiding van Scrooge (John Leguizamo) hebben niet gerekend op de aanwezigheid van de kerstman, gespeeld door David Harbour (Black Widow, Stranger Things). Ze komen er snel achter dat de lieve kindervriend ook een heel andere kant heeft. En wat voor eentje…

Kindervriend is namelijk een woord dat niet zo bij deze kerstman past, zien we in het begin van de film. Hij tikt aan de bar van een kroeg in Bristol de ene na de andere pils achterover, terwijl een kerstmuziekje je in je bioscoopstoel overigens meteen in de feestdagenstemming brengt. De kerstman moppert dat hij de tel kwijt is van hoeveel jaar hij nou zijn rol voor de kindertjes aanneemt: „Ettertjes met hebzucht, kleine junkies voor weer een klotekerst.”

Silent night-tranentrekkers

Is het dan wat, zo’n kerstfilm die vooraf net even wat anders lijkt dan die silent night-tranentrekkers die we gewend zijn? „Je legt de lat elk jaar weer lager bij het zien van een nieuwe kerstfilm”, zegt een van de journalisten bij de persvoorstelling van Violent Night. Misschien had hij wel gelijk, maar ook deze meneer met de kritische pen zal bij deze film van regisseur Tommy Wirkola verrast rechtop zijn gaan zitten.

Violent Night heeft vaart, uitstekende en vaak grappige dialogen, prima acteurs en werkelijk de meest uiteenlopende manieren om mensen dood te krijgen. Of deze kerstfilm toch nog vertederend afloopt gaan we natuurlijk niet verklappen. Maar waar Metro vooraf alvast voor waarschuwt: de een na de ander gaat eraan. En dat in en om slechts één huis. Om het toch nog een beetje kerst te laten zijn zien we ook de zoon des huizes (Alex Hassell, die wat oogt en beweegt als Fedja van Huêt). Als Jason treft hij tijdens het bruut verstoorde kerstfeest zijn ex en hun jonge dochter Gertrude. Laatstgenoemde speelt een belangrijke rol in Violent Night. De dappere meid wordt gespeeld door Beverly D’Angelo en zij is een prettige verrassing. Wat een sprankelende persoonlijkheid (en creatieve moordmachine), dit personage dat door toeval per walkietalkie in contact met de kerstman staat.

Kerstman met bloed in de baart

Eigenlijk maakt de kerstman in Violent Night in z’n eentje geen schijn van kans tegen al die huurlingen met automatische wapens. Maar ja, hij heeft wat handige krachten uit een ver verleden enne, kerst is magisch toch? Dan kan opeens alles. Het levert hilarische vechtscènes op. Een kerstster met een stekker? Daar kun je bijvoorbeeld wel wat mee. Eigenlijk is alles bij elkaar opgeteld totaal over de top en te bizar voor woorden. Maar dat maakt deze kerstfilm met een kerstman die een uur lang met bloed in zijn baard door het beeld dendert, eerlijk gezegd hartstikke goed.

Beoordeling uit 5: 4

Metro’s filmrecensie van de week lees je elke woensdag rond 18.00 uur. Op donderdag verschijnen nieuwe titels altijd in de Nederlandse bioscopen, zoals Violent Night (soms ook op woensdag). Verslaggever Erik Jonk kiest er wekelijks eentje uit. Volgende week: Armageddon Time, een coming of age-verhaal met een sterrencast (Anthony Hopkins, Anne Hathaway, Jeremy Strong).