Afvallen met plantaardig eten? ‘Het moet wel leuk blijven’

Onder normale omstandigheden hadden we elkaar waarschijnlijk onder het genot van een cappuccino met havermelk getroffen, nu moet het interview met Sanne van Rooij van Living the Green Life digitaal. Ondanks dit vreemde jaar heeft de oprichtster van het platform over plantaardig eten niet stilgezeten. Het vijfde deel van haar kookboekenreeks Easy Vegan verschijnt vandaag, met als thema afvallen met plantaardig eten.

Dat is vooral goed nieuws voor iedereen die naast meer plantaardig wil eten, ook wat coronakilo’s wil kwijtraken. Het nieuwe boek is een afvalprogramma. Al gaat het Van Rooij bij lange na niet alleen over een lager getal op de weegschaal: „Meer energie, je gezonder voelen, lekkerder in je vel zitten, dat wil ik je meegeven door de wereld op mijn manier te laten zien.”

Rare kwaaltjes door lactose intolerantie

Even terug naar het begin, de reden dat Van Rooij zelf een jaar of zes geleden veganistisch ging eten waren niet de kilo’s. „Ik had allerlei rare kwaaltjes. Continu een loopneus, veel acne, altijd een opgeblazen buik waardoor ik slecht sliep.” Kwaaltjes die op zichzelf geen bezoekje aan de huisarts waard zijn, zegt ze, maar bij elkaar oplopen.

„Mijn huisarts zei dat ik lactose intolerant kon zijn en dat geen zuivel eten zou kunnen helpen.” Van Rooij zet meteen haar hakken in het zand. „Alsof hij even alle leuke dingen uit mijn leven weg wilde halen. Kaas, yoghurt, melk, ik vond dat heerlijk! Eten is een wezenlijk onderdeel van het leven, ik voelde me echt beperkt in mijn doen en laten.”

Veganistisch eten een kans geven

Toch duikt ze in het onderwerp en besluit ze het laten staan van zuivel een kans te geven, vegetariër was ze al. „Eigenlijk was er binnen een paar weken al verschil te merken.” Wanneer ze haar omgeving vertelt over haar nieuwe manier van eten, wijzen mensen haar erop dat ze eigenlijk dus plantaardig is gaan eten. „Ik had er een hele nare associatie mee, in mijn hoofd waren veganisten echt geen leuke mensen. Ik herkende mezelf daar als 25-jarige die haar haren waste en leuke kleren droeg helemaal niet in.”

Rottig imago of niet, het werkt en Van Rooij moet op zoek naar wat ze kan koken. Nou ja, kunnen koken is naar eigen zeggen een groot woord. „Mijn signature dish was pasta opwarmen en kaas daar overheen strooien.” Lachend: „Er kwamen mensen van heinden en verre voor langs!” In Nederland vindt ze weinig inspiratie.

Gelukkig is er het internet: „In het buitenland zag ik allemaal blije, hippe mensen met kleurrijke gerechten. Dat was waar ik bij wilde horen. Ik ben recepten gaan bedenken om mezelf uit te dagen en ik fotografeerde ze voor Instagram om een soort online dagboek bij te houden.” Daar ontstaat uiteindelijk haar platform Living the Green Life uit.

Afvallen met plantaardig eten

Inmiddels staat boek nummer vijf op de plank. Het concept: in twaalf weken afvallen met plantaardig eten. „Daarvoor werkten we samen met diëtisten en hebben we ons netwerk van experts aangeboord. Ik ben alleen een ervaringsdeskundige. Ik kan je vanuit mijn passie alles vertellen over gemak en genieten, afvallen is niet mijn expertise.”

De voornaamste boodschap is niet ‘val tien kilo af in een paar weken’ of ‘reduceer je calorieën’. „Meer energie, je gezonder voelen en lekkerder in je vel zitten, dat wil ik je meegeven door de wereld op mijn manier te laten zien”, zegt de ondernemer. „En dat je niet denkt in beperkingen. Dat je ziet hoe rijk de keuken is ondanks dat je dingen weglaat.”

Het boek is opgebouwd uit twaalf weekmenu’s met onder meer extra hoofdstukken voor mensen die zwaar trainen – je hebt dan iets meer proteïne nodig – en zogenoemde detoxdagen voor als je een keer een feestje hebt gehad. Wie het boek doorbladert, ziet naast kleurrijke foto’s van gerechten waar je van gaat watertanden, ook een enorme boodschappenlijst voor elke week. „We hebben veel tijd gestoken in dat alle producten worden gebruikt, je gooit niks weg. Aan het eind van de week is je koelkast leeg.” De producten op de lijst, zijn in elke supermarkt te krijgen. „Geen moeilijke dingen met aquafaba of nutritional yeast.”

Veganistisch eten duurder?

Hier komt nog een boodschappenlijst voor je nieuwe voorraadkast bij. „De voorraadkast is een eenmalige uitgave, daardoor is het wel wat duurder wanneer je begint. Onderaan de streep kost het denk ik niet eens zoveel meer dan je gewone boodschappen. Je maakt alleen andere keuzes. In plaats van 24 koekjes, koop je twee courgettes. Het is misschien minder, maar meer is niet altijd beter.”

Sowieso, dat vooroordeel over dat plantaardig eten duurder is, klopt dat? „De eerste overstap wel, je gaat een nieuwe voorraadkast bouwen. Dat is even een investering. Peulvruchten voor twee personen kosten nog geen euro, daar koop je geen vlees voor.” Je kunt gaan voor vleesvervangers, dat is vooral voor het gevoel. „Die zijn prijzig en heb je qua voedingswaarde niet nodig als je peulvruchten eet. Je moet alleen gaan wennen aan het feit dat je bord er anders uitziet dan het AVG’tje waar je aan gewend bent.”

Alleen zuivelvervangers als plantaardige melk, kookroom, crème fraîche en yoghurt zijn vaak wat prijziger dan hun dierlijke tegenhanger. Met een rubriek vol plantaardige aanbiedingen, hoopt Van Rooij dat ook dat wordt ondervangen.

Afvallen mét een feestje

En dan de grootste uitdaging: twaalf weken lang een dieetboek volgen. Hoe houd je dat vol op verjaardagen, barbecues en – als het straks weer kan – een feestje? „Het moet wel leuk blijven! Je kunt de twaalf weken opdelen. Een maand de weekmenu’s volgen en dan twee weken even je eigen ding doen. Het is een uitnodiging. En de snacks bestaan heus niet alleen uit komkommer met hummus. Je hebt niet het gevoel dat je wat mist.”

Dat is de enige manier om een nieuw voedingspatroon vol te houden, denkt ze. „Je moet ervaren dat je jezelf niet beperkt. Dat is wat we willen doen, laten zien dat je geen concessies hoeft te doen.” Zoals gezegd, afvallen met plantaardig eten moet wel leuk blijven.

Heilige graal als het bij je past

Of dat de heilige graal is? „Voor mij wel, mensen moeten het zelf ervaren en kijken of het binnen hun leven past. Al doe je het een paar dagen per week, of kies je vandaag niet voor salami maar groentespread met bijvoorbeeld avocado op brood. Die ene keer dat je wat anders kiest, kan al verschil maken.”

Met haar platform wil ze mensen vooral kennis laten maken. „Ik ben nog steeds geen hardcore veganist. Ik wil je vooral stimuleren het te proberen”, besluit ze. „Oh en…”, zegt Van Rooij vlak voor we afscheid nemen. „Als je dit weekend tijd heb, maak de snickerrepen. Die zijn echt zó lekker.”