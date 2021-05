Populaire Froukje zingt voor de NS ‘na een jaar als een achtbaan’

Popzangeres Froukje heeft de nieuwe commercial voor de NS gemaakt. De razendsnel populair geworden artiest zingt Morgen is het weer vandaag, een nummer over een dag die alle kanten op kan vliegen.

Voor Froukje zelf gold dat het voor haar al een jaar lang alle kanten op vliegt. Optreden is er voor publiek al zolang niet bij. Ondertussen vliegen de (honderdduizenden) streams haar om de horen en werd ze de vorige maand bekroond met de 3FM Talent Award. Vóór publiek overigens, want de 3FM Awards golden als Field Lab proefevenement.



Echt een oorverdovend applaus voor Froukje die 3fm talent award wint. Ineens HOORT ze hoe populair ze is. — Atze de Vrieze (@atzedevrieze) April 15, 2021

Froukje in de hoofdrol bij de NS

„De afstand tot mijn doel is zelden hemelsbreed”, zingt Froukje in de nieuwe NS-commercial die vanaf vandaag op televisie te zien is. In deze commercial speelt de 19-jarige zangeres Froukje de hoofdrol.

„Door het coronavirus zijn onze routines veranderd en liggen onze ritmes minder vast. Een dag bestaat niet langer uit werken op kantoor van 9 tot 5 of in een collegebank zitten”, meldt de NS. „Daardoor willen we ook anders reizen. Uit onderzoek blijkt dat reizigers behoefte hebben aan gemak en flexibiliteit. De ene dag pakt een reiziger de trein naar werk en de andere dag werkt diezelfde reiziger thuis en pakt ’s middags de bus en OV-fiets naar het terras.” En, het gaat toch in dit geval nu eenmaal om reclame: „De nieuwe commercial wil dat laten zien: hoe een dag er ook uitziet, NS helpt reizigers om hun reis snel en makkelijk te plannen. Of die nu met de trein, deelauto, bus, metro of OV-fiets is.”

Dit is de commercial:

Zangeres Froukje naar Lowlands

Als voor iemand geen dag hetzelfde is, dan is het wel voor zangeres Froukje. De studente Songwriting aan het Conservatorium in Rotterdam brak in 2020 plotseling door met haar single Groter dan ik, over de klimaatcrisis (1,7 miljoen streams). Begin 2021 verscheen haar eerste EP Licht en donker. In augustus komt een van haar dromen uit: een optreden op Lowlands.

Altijd met de trein

Froukje over coronajaar 20/21: „Het afgelopen jaar heb ik ervaren dat het leven ineens heel anders kan lopen. Het voelt als een achtbaan. Soms is het te gek, soms minder leuk, maar elke dag is een kans om er iets moois van te maken. Daar gaat het liedje ook over.” Ze heeft geen auto en reist met het OV. Froukje: „Ik woon in Rotterdam en werk veel in Amsterdam, dus ik zit vaak in de trein. Dan luister ik muziek, lees wat of ik kijk gewoon lekker uit het raam. In de stad pak ik het liefst de OV-fiets. Ik vind het fijn om te kunnen gaan en staan waar en wanneer ik wil.” In de nieuwe commercial is te zien hoe ze met behulp van de NS-app niet alleen gebruikmaakt van de trein, maar ook van de bus, OV-fiets en deelauto van Greenwheels. Die brengen haar naar een optreden, school en vrienden.

Ivo Steffens, directeur commercie bij NS: „Met deze nieuwe campagne sluiten we aan bij het door corona veranderde reisgedrag en laten we zien hoe de NS-app helpt bij het flexibel reizen van deur tot deur met meerdere vervoermiddelen. Juist nu reizigers minder reizen, is het voor NS belangrijk om in contact te blijven met reizigers.”