Van proteïnen uit planten leef je langer

Wie geen vegetariër is, haalt zijn proteïnen graag uit een steak of kippenbout. Maar opnieuw blijkt uit onderzoek dat vlees niet de beste bron van proteïne is. Je leeft langer wanneer je vlees vervangt door bonen en groente.

De Griekse onderzoekers keken naar het eetgedrag van meer dan 3.300 mannen en vrouwen. Ze gaven elke deelnemer een ‘succesful aging score’ (SAI), een score voor de mate waarin ze gezond ouder waren geworden, en relateerden deze aan wat de deelnemers aten.

Zo kwamen ze erachter dat zij die een dieet hadden dat rijk was aan plantaardige proteïnen, zoals bonen en groente, een hogere SAI-score hadden dan zij die minder vaak plantaardige producten aten. Hierdoor konden ze concluderen dat proteïnen uit planten wellicht beter zijn voor je gezondheid en kans op ouder worden, dan andere alternatieven.

Plantaardige proteïnen laten je langer leven

Eenzelfde studie uit Amerika keek naar de impact van proteïne-inname op de levensverwachting bij mensen van boven de 50 jaar oud. Zij die aangaven veel proteïne te eten, liepen 75 procent meer risico op in vroegtijdig sterven, en liepen viermaal meer risico om in de komende achttien jaar aan kanker te overlijden. Wat opviel? Er was alleen sprake van deze grotere gezondheidsrisico’s bij deelnemers die hun proteïne uit vlees haalden.

Hart-en vaatziekte de baas

Ben je nu nog niet overtuigd? Dat kan. Wat nou als we naar een studie kijken met een fatsoenlijke grote groep deelnemers? Een Japans onderzoek uit 2019 had maar liefst 70,696 deelnemers. Ook deze gigantische studie had dezelfde uitkomst. Plantaardige proteïnen houden aantoonbaar verband met een lager risico op sterfte en aan hart-en vaatziekte.

Makkelijker gezegd dan gedaan. Niet iedereen vindt het even makkelijk om vlees te vervangen. Een kippenbout of schnitzel maak je nou eenmaal snel klaar. Maar met enige voorbereiding en kennis van wat je nodig hebt, wordt meer groente en plantaardige proteïnen eten een eitje.

