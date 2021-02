TV Kantine pakt uit met Wie Is De Mol? maar ook weer met Stefano Keizers

Dat moet haast wel hilarisch worden: De TV Kantine die uitpakt met Wie Is De Mol? De grote vraag: speelt Elise Schaap ook een ‘mollen-rol’? En: Stefano Keizers is terug!

Veel liefhebbers en fans van De TV Kantine hebben er vast lang op gewacht. Wanneer zouden er eindelijk eens persiflages van mensen uit Wie Is De Mol? worden gedaan? Het antwoord is nu eindelijk bekend: vanavond.

Deelnemers Wie Is De Mol? in Moltalk

De TV Kantine van de makers Carlo Boszhard en Irene Moors is bezig aan een prima seizoen. Twee weken geleden zakte het typetjes-programma even onder de miljoen kijkers. Dat had alles te maken met het op de donderdagavond ook populaire en nieuwe Marble Mania. De knikkers op SBS6 rollen wekelijks voor 1,4 tot 1,6 miljoen mensen. Vorige week herpakte De TV Kantine zich met bijna 1,3 miljoen kijkers.

Vanavond wordt dat ongetwijfeld vastgehouden nu Wie Is De Mol? als een van de items is aangekondigd. We zien de huidige deelnemers aan het tv-spel overigens geen spannende opdrachten uitvoeren. Nee, de kandidaten schuiven aan in het Wie Is De Mol?-napraatprogramma Moltalk.

Zit Elise Schaap weer in de TV Kantine?

Wie Is De Mol? is op dit moment de kijkcijferknaller op zaterdag. Afgelopen weekend probeerden op NPO 1 3,2 miljoen mensen uit te vissen wie ‘De Mol’ is. Meer dan 1 miljoen fans schakelen na de uitzending over naar NPO 3. In Moltalk wordt Wie Is De Mol? nabesproken. Dat is ook de zetting vanavond in de De TV Kantine. Carlo Boszhard en Irene Moors kruipen in de huid van het presentatieduo Rop Verheijen en Marlijn Weerdenburg. Laatstgenoemde is hoogzwanger, zo ook Irene Moors.

Wat Metro betreft zagen we het helemaal voor ons dat Elise Schaap Wie Is De Mol?-deelneemster Marije Knevel zou spelen. Knevel is een populaire kandidate, maar krijgt ook veel ‘haat’ over zich heen. Zij vertelde er onlangs aan Metro over.

Maar nee, Elise Schaap is het niet. Ilse Warringa heeft de eer om Marije Knevel gestalte te geven. De kijker zal zich met de voormalige juf Ank uit De Luizenmoeder ook prima vermaken. Dat Buddy Vedder een mooi pak aan zou trekken om Splinter Chabot na te doen, dat kon haast niet uit blijven. Dat gebeurt dus ook. Maar wie is Elise Schaap dan? Actrice Renée Fokker misschien? Of niemand… In ieder geval werd Elise Schaap op deze plek onlangs de lucht in geschreven, dus we kunnen alleen maar hopen.

Stefano Keizers terug in De TV Kantine

Wat ook een voltreffer van De TV Kantine bleek, was Soy Kroon in de rol van Stefano Keizers. De cabaretier werd twee weken geleden nagedaan en was blij verrast. Keizers is te zien in de hoofdmoot van De TV Kantine van vandaag, Bankgiro Miljonairs. De quiz wordt omgedoopt tot TV Kantine Miljonairs. Als presentator zien we Ricardo, die met zijn creatie van Robert ten Brink onlangs het programma Casting Kantine won. Ricardo ontvangt meerdere sterren, waaronder Soy Kroon als Stefano Keizers. Anderen zijn Elise Schaap (ah, daar is ze!) als Nicolette van Dam, Pim van Hövell als Bram Krikke en Irene Moors als Tooske Ragas.