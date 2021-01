Elise Schaap draagt De TV Kantine met glans: wat zijn de beste typetjes?

Het is donderdag, dus tijd voor De TV Kantine! En voor Elise Schaap. De afgelopen weken bleek weer dat de imitaties van deze actrice tot de absolute favorieten van de kijkers behoren. Wat zijn eigenlijk haar beste typetjes?

Carlo Boszhard en Irene Moors maakten hun typetjes-programma De TV Kantine tot iets groots op RTL 4. Het tv-duo doet al sinds 2009 bekende Nederlanders na en dat met veel succes. Ook dit seizoen scoort De TV Kantine uitstekend. Vaak zitten 1,5 miljoen kijkers voor de buis, zoals twee donderdagen geleden. Vorige week zakte het kijkcijfer iets (1,2 miljoen), omdat veel mensen ook nieuwsgierig waren naar het nieuwe knikkerprogramma Marble Mania op SBS6.

Elise Schaap in De TV Kantine

Hoe goed Carlo en Irene ook zijn, met de komst van Elise Schaap in 2016 werd het niveau van typetjes spelen nog eens opgekrikt. De 38-jarige actrice bereidt zich ongetwijfeld tot in de puntjes voor, maar ze lijkt haar creaties uit haar mouw te schudden. Of het nu koningin Máxima is, Chantal Janzen, Estelle Cruijff, Olcay Gulsen of Davina Michelle, het is negen van de tien keer keihard raak. Ze wordt bewonderd door fans van De TV Kantine. Ja, Elise Schaap zorgt voor een schaterlach op de lockdown-donderdagavond. Goeie tip dus voor mensen die het programma amper kennen, zeker tijdens de avondklok.



Avondklok? Trump? Waar we het écht over moeten hebben is Elise Schaap! Hoe goed is zij in de Tv-kantine.

Mijn hemeltje, wat een talent! #tvkantine #eliseschaap pic.twitter.com/l3bJ7aSB3S — Floortje (@FliFlaFloortje1) January 22, 2021

Furore in Undercover

Elise Schaap is dan wel een specialist in typetjes, een gewaardeerd serieus actrice is zij net zo goed. Vooral in het eerste seizoen van de spannende Netflix-serie Undercover maakte zij furore. Voor het eerst werd zij door die rol herkend tijdens vakanties in het buitenland. Metro sprak haar over Undercover voor het begin van het tweede seizoen, waarin zij een wat minder prominente rol had. „Eindelijk een serie met ballen“, vond Schaap net als haar tegenspeler Frank Lammers. Naast Undercover was zij op tv onder meer in Soof en De Familie Kruys te zien. Haar laatste twee speelfilms waren Wat Is Dan Liefde en April, May en June.

Van Koefnoen naar de TV Kantine

Elise Schaap kreeg de kijkers vanaf 2013 aan het lachen in de voormalige andere typetjesshow Koefnoen. Daarin imiteerde zij koningin Máxima en Chantal Janzen. Hier zie je ‘een oudje’ van toen.

Carlo Boszhard en Irene Moors noteerden haar naam toen ongetwijfeld, want vijf jaar geleden later hengelden zij haar binnen. Vanaf dat moment is Elise Schaap eigenlijk niet meer uit De TV Kantine weg te denken. Net als Carlo en Irene uiteraard, maar toch. Schaap is uitgegroeid tot favoriet. Een favoriet die het programma tegenwoordig draagt. Met glans.

De beste imitaties van Elise Schaap

Wat zijn dan eigenlijk haar beste typetjes geweest? Metro doet een poging en zet een aantal pareltjes op een rij. Het gaat om een keuze van de redactie in dit geval. Een verkiezing ‘beste typetjes van Elise Schaap in De TV Kantine‘ is er nooit geweest. Daarom stellen we die vraag: wat was de allerbeste? Reageer gerust onder dit artikel op Metro’s Facebook. Wie weet maken we er een nieuwe compilatie van.

Wie niet mag ontbreken is natuurlijk Britt Dekker. Een jongetje lukte het nadoen van de tv-maakster ooit bijzonder goed in De Wereld Draait Door, maar ook Elise Schaap draait haar hand niet voor haar om.

Helemaal grappig werd het toen diezelfde Britt Dekker de actrice tegen het lijf liep tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala van 2019. Toen zagen we plotseling twee Britt Dekkers.

Elise Schaap als Lil Kleine

Een man? Ach, die doet ze ook. Elise Schaap viel op als Lil Kleine. Eigenlijk lijkt ze qua uiterlijk niet echt op de rapper, maar hoe zij hem speelt is hilarisch. Vinden wij dan.

Famke Louise in de TV Kantine

Prachtig was ook de imitatie van Famke Louise. Onderstaand fragment stamt uit 2019, toen de hele #ikdoenietmeermee-affaire nog verre toekomst was. Ook toen was Elise Schaap al goed voor honderdduizenden views.

Boulevard-deskundige en mode-ontwerpster Nikkie Plessen moest er vorig jaar ook aan geloven. Hoewel, veel BN’ers vinden het alleen maar schitterend als zij in De TV Kantine worden nagedaan. Dat gold ook voor Plessen, want zij verraste Schaap met een spontaan bezoek toen die in een nagelsalon zat. „Oh mijn God”, reageerde de typetjes-koningin toen. „Nu zie ik jou gewoon in het echt!”

Maan en Ronnie Flex

Misschien een beetje vergeten, maar ook de imitatie van zangeres Maan was raak. Carlo Boszhard kroop in de huid van rapper Ronnie Flex en samen zongen zij hun hit Blijf Bij Mij. Dat werd overigens Kreun Voor Mij.

En wat vind jij?

Eens of oneens? Natuurlijk, de typetjes die Elise Schaap maakte van onder meer Chantal Janzen, de meer actuele Máxima en Davina Michelle hadden hier ook niet misstaan. Laat het Metro gerust weten. Dat mag ook op Twitter. We zijn benieuwd!

De eerste twee afleveringen van De TV Kantine van het huidige seizoen vind je hier.

