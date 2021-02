Knikkergekte? Marble Mania al in beeld bij twintig landen

Het is vanavond weer tijd voor ‘Knikkers klaar? Rollen maar!’ Marble Mania dus, de donderdaghit van SBS6. Dat is in het buitenland niet onopgemerkt gebleven.

Marble Mania beleeft vanavond de derde aflevering. Binnen no time hebben John de Mol en zijn Talpa een tv-hit te pakken. Ongeveer twintig landen hebben al belangstelling getoond voor de knikkershow, heeft De Mol aan de Telegraaf gemeld.

Veel kijkers Marble Mania

SBS 6 begon twee weken geleden met 1,4 miljoen kijkers, toen Marble Mania z’n primeur kende. Op Twitter werd er best lacherig gedaan over ‘zoveel onnozelheid’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

grote mensen, en knikkers. en daar kijken mensen naar? Are you serious?

😂😂😂#marblemania — Rotterdambassadeur (@Rdambassadeur) February 3, 2021

Maar thuis op de bank bleken hele gezinnen gewoon genoten te hebben. Dat bleek vorige week donderdag, toen ‘het rollen der knikkers’ op enkele duizenden kijkers na de 1,4 miljoen had vastgehouden. Marble Mania scoorde zelfs beter dan de andere donderdaghit, De TV-Kantine. Met uitgesteld kijken kruipt de belangstelling inmiddels naar de 1,8 miljoen.

Gedoe met bedenkers

De show komt uit de koker van Talpa en dat betekent John de Mol. Zijn bedenksel geldt voor televisie, want op YouTube was het knikkeren op de meest fantastische banen al een hit. Jelle’s Marble Runs is bedacht door de Nederlander Jelle Bakker en uitgevoerd met zijn broer Dion. Hun video’s met rollende knikkers trekt ladingen kijkers. Volgens de broers zijn zij niet bij Marble Mania betrokken. John de Mol stelt ze dikbetaalde contracten te hebben voorgelegd, maar dat de Bakkers die hebben geweigerd. Hoe meer landen Marble Mania zouden uitzenden, hoe meer geld het duo kon verdienen. Aldus de lezing van John de Mol. Het laatste woord is er vast nog niet over gezegd.

Buitenland wil Marble Mania

Juist dat buitenland speelt nu een grote rol. Waar John de Mol eerder wereldwijde successen boekte met Big Brother en The Voice, daar is nu zijn Marble Mania in beeld. Ongeveer twintig landen lonken naar het tv-spektakel, verklapte hij aan de Telegraaf. Groot-Brittannië is bijna over de streep. Duitsland heeft het programma al gekocht en zal het knikkeren met bekende Duitsers komend voorjaar in de Nederlandse studio opnemen. „Als we het succes in Nederland weten vol te houden, dan wordt dit inderdaad een wereldhit”, zegt De Mol. Hij wijst erop dat dan ook de komende weken de massale belangstelling bij de kijkers moet blijven bestaan. Gezien de aandacht die Marble Mania momenteel krijgt, zit de tv-baas wel gebakken. Daar komt nog bij dat de PLUS Supermarkt momenteel een actie heeft en miljoenen knikkers over Nederland uitstrooit.

Knikkers klaar? Rollen maar!

Marble Mania is niet meer dan drie bekende Nederlanders die strijden op knikkerbanen. Voor enkele banen is behendigheid nodig. Bij andere banen gaat het om geluk en kunnen zij slechts toekijken hoe de knikkers rollen. Dat gebeurt wel op ongelooflijk mooie banen. Elke uitzending gaat er minstens 30.000 euro naar drie goede doelen. De deelnemers van de aflevering bepalen welke doelen dat zijn.

Presentator van Marble Mania is Winston Gerschtanowitz. Hij roept wekelijks meerdere keren ‘Knikkers klaar? Rollen maar!’ Commentaar komt van de legendarische voetbalstem Jack van Gelder. Hij vertelde er eerder over aan Metro. Drie ex-voetballers trapten het knikkerseizoen af: Giovanni van Bronckhorst, Wesley Sneijder en Ronald de Boer. Vorige week was Volendam met Nick & Simon en Kees Tol het thema. Vanavond nemen Thomas van der Vlugt, Stefan Jurriens (beiden van StukTV) en rapper Donnie het tegen elkaar op.