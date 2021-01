Stefano Keizers blij verrast met imitatie in de TV Kantine

Cabaretier Stefano Keizers is van zichzelf al een typetje. Dat hij in De TV Kantine nog eens kan worden uitvergroot, heeft hem totaal (en blij) verrast. Ook de kijkers hebben genoten.

We hoeven alleen maar terug te gaan naar De Slimste Mens, 2016/2017. Daar verscheen plotseling Stefano Keizers. In opvallende kleding en met alle dagen een nieuwe snor, speelde hij de kennisquiz. Metro vroeg zich toen al af: wie is die Stefano? Gisteravond werd de flamboyante dertiger nagedaan in De TV Kantine op RTL 4. Het typetjesprogramma, waarin Elise Schaap vooral een hoofdrol speelt, maakte een persiflage op de fotografiewedstrijd Het Perfecte Plaatje.



Soy Kroon als Stefano Keizers

In de sketch speelt Carlo Boszhard jurylid William Rutten en kruipt Irene Moors in de huid van Janny van der Heijden van Heel Holland Bakt. Elise Schaap is zangeres Bibi Breijman. Ze doet dat op haar knieën om de vriendin van Waylon heel klein te laten lijken. En acteur Soy Kroon is een volgens velen formidabele Stefano Keizers. Laatstgenoemde vindt dat dus zelf ook. De 25-jarige Kroon schitterde vorig jaar ook in de tv-serie Hoogvliegers en is binnenkort in de nieuwe film van K3 te zien.



„Hij is zo’n kenmerkende jongen”, zegt Kroon tegen RTL Nieuws. „Ik ken Stefano Keizers heel goed en heb veel uurtjes met hem doorgebracht.” Op de kenmerkende Keizersmanier vervolgt hij: „Ik ben er achter gekomen dat hij best wel een lage stem heeft en… hij… praat… heel… lang… zaam.” Kroon meldde Keizers via beeldbellen dat hij hem na ging doen en was door de grime toen al tot de cabaretier ‘omgetoverd’. „Hij begreep er eerst hélemaal niets van”, lacht de acteur. „Hij dacht dat hij naar een foto van zichzelf zat te kijken, haha.” Holly Mae Brood is de vriendin van Soy Kroon en die kon haar geliefde niet meer terug: „Je bént Stefano Keizers.”

‘Dit wordt zo angstaanjagend’

Door het beeldbeltelefoontje was Stefano Keizers blij verrast. Later reageerde hij nog op de Instagrampost die je hierboven ziet. „Dit wordt zo angstaanjagend”, meldde het imintatie-slachtoffer. Gevolgd door een heleboel hartjes. Over de uitzending van de TV Kantine heeft Keizers nog niets laten weten. Wie weet is hij nog te verbijsterd over het resultaat. Wat die was nogal raak.



Dat Stefano Keizers zo’n persiflage kan hebben, dat konden we vooraf wel raden. Als het gek is is het goed, zullen we maar zeggen. Maar hoe pakten de mensen thuis het op? Onder de bijna 1 miljoen mensen die keken, is er vooral veel enthousiasme over de creatie van Soy Kroon. Wie weten kunnen we Stefano Keizers… eh Soy Kroon vaker op de buis verwachten.



Nog steeds verbaasd over @soykroon als @stefanokeizers in de #tvkantine. Niet normaal goed gespeeld!! — Femke ❤ (@FemmieIrwin) January 29, 2021



Elise schaap is echt geniaal wat een goede actrice is ze toch. Kan bijna iedereen imiteren. Grote verrassing vandaag Soy Kroon als Stefano keizers. #tvkantine — QB (@QB_tweet) January 28, 2021



Dit. Is. Gewoon. Fabulous!

Is het @soykroon of toch @stefanokeizers ? #tvkantine geef die man een vaste rol. We need it in our lives. 😋 pic.twitter.com/dSyZJV0aFt — Irene! ♡ (@8_Serendipity_8) January 28, 2021

