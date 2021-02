Geert Wilders geeft sinds lange tijd interview bij de NPO

Geert Wilders zien we niet vaak in een tv-optreden bij de NPO. Hij is nu eenmaal niet zo’n fan van de omroep. Toch maakt de PVV-fractieleider een uitzondering. Hij verschijnt in een politieke interviewreeks van Ruud de Wild. Mark Rutte bedankte voor dit interview.

Vanaf maandag verschijnt een nieuw programma op NPO 1 genaamd Ingelijst. Ruud de Wild interviewt twee weken lang verschillende politici. Van Thierry Baudet tot aan Sigrid Kaag. En op die lijst vol volksvertegenwoordigers staat ook Geert Wilders. Hij mag zelfs de interviewreeks afsluiten in de laatste aflevering.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Net opnames gemaakt voor het nieuwe TV-programma “Ingelijst” van @ruuddewild. Mooi open en persoonlijk gesprek over muziek en politiek. Begin maart op TV. pic.twitter.com/RAbYfPYQiT — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 15, 2021

Portret van Wilders

Presentator Ruud de Wild vertelt tegen De Telegraaf dat hij het „geweldig” vindt dat Wilders meedoet. „Van wie ik het superstoer vind, is Geert Wilders. Daar heb ik héél hard aan moeten trekken. Hoe het is gelukt? Ik ben er niet op uit om mensen onderuit te schoppen. Ik wil niets meer dan een mooi portret van ze maken.”

Waarom volgens De Wild de PVV’er ditmaal wel mee wilde werken aan een interview van de NPO? „Ik heb hem kunnen overtuigen dat niet alles van de NPO verrot is. Daarbij is dit programma misschien ook niet typisch NPO.”

Rutte ‘gehaaid en glad’

Premier Mark Rutte is de grote afwezige in de lijst met gasten. Daarover is de mening van De Wild duidelijk. „Mark Rutte wil kennelijk alleen komen daar waar het veilig is. Bij zijn vriend Jort Kelder en Linda de Mol. Dat geeft wel te denken, eerlijk gezegd.” Hij noemt Rutte een „gehaaide en gladde prater” en is niet rouwig om zijn afwezigheid.

Ingelijst is vanaf maandag 22 februari te zien op NPO 1 na het late NOS Journaal. De aankomende weken komen verschillende gasten voorbij waaronder: Thierry Baudet (FvD), Farid Azarkan (DENK), Esther Ouwehand (PvdD), Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Lilian Marijnissen (SP), Lilianne Ploumen (PvdA), Jesse Klaver (GroenLinks), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Geert Wilders (PVV).