Linda de Mol klaar met alle kritiek van alle kanten: ‘Ik ben geen journalist!’

Linda de Mol is klaar met kritiek op haar programma. De presentatrice, die zondagavond tijdens de eerste aflevering van Linda’s Wintermaand Mark Rutte ontving, zou niet scherp genoeg interviewen.

„Ik heb nooit beweerd een journalist te zijn”, zegt Linda vandaag tegen AD. Ze vindt de kritiek die ze op haar talkshow krijgt daarom onterecht. „Ik heb het gevoel me steeds weer te moeten verweren: ik máák geen journalistiek programma.”

Ook op social media was niet iedereen even enthousiast. Een understatement.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als ik ergens braakneigingen van krijg … Jammer dat ik geen videorecorder meer heb. Dat programma van Linda de Mol met Mark Rutte was uitermate geschikt geweest, wanneer ik mij niet lekker voel en wil overgeven. — Edwin N🤘🏼🇳🇱🇮🇱🇺🇸🏛🚜 (@zeg_maar_Niks) December 9, 2020

Levensverhalen

In de aflevering vroeg ze Mark Rutte, die de presentatrice al wat jaren bewondert, naar zijn kerstviering en tradities. Ook was een van de grotere ‘nieuwtjes’ dat Rutte pas in 2017 een platte tv had gekocht. Critici vonden dat ze de kans had moeten aangrijpen om de premier het vuur aan de schenen te leggen over het coronabeleid.



Nieuw: Mark Rutte bewondert Linda de Mol http://t.co/vIU7aDfP — Mediacourant.nl (@Mediacourant) March 20, 2012

Nieuw: Mark Rutte bewondert Linda de Mol http://t.co/vIU7aDfP — Mediacourant.nl (@Mediacourant) March 20, 2012

„Daar is Linda’s Wintermaand niet het format naar. Ik ben op zoek naar levensverhalen. Ik vraag naar iemands jeugd, wat iemand heeft gevormd, hoe iemand omgaat met kritiek die hij of zij krijgt.” De aandacht ligt volgens Linda tijdens het programma niet op een partijprogramma, maar op de persoon zelf.

Linda voelt de bui al



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zondag weer niet kijken naar Linda de Mol.. Dan is mw Kaag te gast samen met Mathijs van Nieuwkerk…. Is mw de Mol ingeschakeld om sommige politieke kopstukken in een bepaald daglicht te plaatsen 🤔 — Renaatje79 (@Wietse_Renate) December 9, 2020

De presentatrice voelt de bui al hangen voor komende zondag, wanneer zij D66-lijsttrekker Sigrid Kaag met Matthijs van Nieuwkerk ontvangt. „Want D66 lag deze week onder vuur vanwege die MeToo-aantijgingen en daar hebben we het niet over gehad. Het was al opgenomen”, vertelt ze. Maar het stellen van zo’n vraag is volgens haar ook onzinnig. „Ik had de reactie al kunnen uittekenen: het wordt onderzocht, afschuwelijk als dit echt gebeurd is, dit mag niet nog eens gebeuren.” Als mensen daar meer over willen horen, moeten ze van Linda maar doorzappen naar „de Op1’s en Jineks”.



En volgende week bij Linda de Mol in het programma. Het houdt niet op, niet vanzelf — Joop Verbruggen (@Joopverbruggen) December 9, 2020

En volgende week bij Linda de Mol in het programma. Het houdt niet op, niet vanzelf — Joop Verbruggen (@Joopverbruggen) December 9, 2020

Leuke reacties, maar…

De eerste aflevering van Linda’s Wintermaand werd met 1,9 miljoen mensen goed bekeken, maar toch vind de presentatrice het lastig de kritiek van zich af te laten glijden. „Ik kreeg zo veel leuke reacties. En dat journalisten schrijven dat het allemaal niet kritisch genoeg is, daar ben ik wel even klaar mee.”