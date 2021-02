PVV mocht niet meedoen aan onderwijsdebat en daar wordt fel op gereageerd

Het klinkt een beetje als een lagere school déjà-vu. Iedereen uit de klas mag naar het kinderpartijtje van Jantje komen, behalve Geertje. Alleen is het feestje nu een debat van de onderwijsbond. Geert en zijn partij PVV zijn nog steeds niet welkom en in tegenstelling tot het feestje van vroeger dat altijd wel doorging, is het hele debat nu geschrapt.



Debat gecanceld omdat de #PVV @harmbeertema mee zou doen en de Algemene Onderwijsbond de standpunten van de partij van anderhalf miljoen Nederlanders niet bevalt. Wat een laffe anti-democraten die lui van de @AObtweets. Walgelijk. #StemPVV https://t.co/bWZ63mcO4F — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 14, 2021

Verschillende partijen zijn verontwaardigd dat een onderwijsdebat van de Algemene Onderwijsbond (AOb) aanstaande dinsdag niet doorgaat omdat leden van de bond niet wilden dat de PVV meedeed. „Ondemocratisch”, vindt ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins. D66’er Paul van Meenen vindt het besluit „slecht”.



Krijg bericht dat @AObtweets dit debat schrapt.

Want…men ziet niets in het verkiezingsprogramma van de PVV. Slecht. Ben het ook zeer niet eens met heel veel punten uit dat programma. Maar juist daarom wil ik in debat met @harmbeertema Democratie=debat Debat dus, AOb! https://t.co/lLnGlWEO3n — Paul van Meenen (@Paul_van_Meenen) February 14, 2021

PVV

Het hoofdbestuur schrijft in een verklaring dat het PVV-verkiezingsprogramma „afstand neemt van alles waar de AOb in missie en visie voor staat”. De bond besloot de uitnodiging van de PVV’er Harm Beertema, die zelf ruim 30 jaar in het onderwijs heeft gewerkt, in te trekken en het hele debat af te gelasten, schrijft het bestuur in een persbericht.

Op Twitter reageert AOb-bestuurslid Tamar van Gelder dat er na een beslissing soms discussie op gang komt in een vereniging. „In dit geval: waarom biedt mijn vakbond een podium aan een partij die grondrechten van mij, collega’s en leerlingen wil afnemen?”

‘Linkse indoctrinatie’

Om welke opvattingen van de PVV het precies zou gaan, schrijft het AOb-bestuur niet. In het verkiezingsprogramma schrijft de partij dat er een toename is van „linkse indoctrinatie” in het onderwijs en dat er ondanks de vrijheid van onderwijs geen plek is voor islamitische scholen.



Goed dat @BestuurBon dit oppakt. Dat @AObtweets mijn collega @harmbeertema uitsluit is niet alleen ondemocratisch, maar bovendien oneerlijk tegenover deze collega met een warm hart voor achterstandsleerlingen. Zijn oplossingen zijn niet de mijne, maar we delen dezelfde zorgen. https://t.co/qpKYaH5zKK — Eppo Bruins (@eppobruins) February 15, 2021

Bruins vindt het „oneerlijk” tegenover Beertema, omdat hij volgens hem „een warm hart voor achterstandsleerlingen” heeft. Van Meenen zegt op Twitter dat hij het ook „zeer niet eens” is met grote delen van het PVV-programma. „Maar juist daarom wil ik in debat met Harm Beertema.”

VVD-Kamerlid Rudmer Heerema is „hoogst verbaasd” en vindt het „heel gek” dat de bond een democratisch gekozen partij uitsluit. CDA’er René Peters vindt het „een belachelijke actie. Laten we juist het debat met elkaar aangaan en elkaar op ideeën bestrijden.”

‘Zonde’

SP-Kamerlid Peter Kwint vindt het „zonde dat er nu een groot moment om het over onderwijs te hebben wegvalt”. Wel zegt hij dat iedere vereniging „gelukkig” zelf mag weten wie zij uitnodigt. „Volgens mij was de PVV al niet heel begaan met de grondrechten toen de uitnodiging eruit ging.”

Beertema zelf tweet dat de AOb alleen maar gelijkgestemden aan het woord wil laten. Ook zijn partijleider Geert Wilders is boos. „Wat een laffe antidemocraten, die lui van de AOb”, twittert hij. Partijgenoot Fleur Agema neemt het voor hem op. „Deze kanjer is niet alleen al elf jaar volksvertegenwoordiger voor de PVV én stond daarvoor 32 jaar voor de klas, hij heeft ook nog eens een prachtig verkiezingsprogramma!”



Deze kanjer is niet alleen al elf jaar volksvertegenwoordiger voor de PVV én stond daarvoor 32 jaar voor de klas, hij heeft ook nog eens een prachtig verkiezingsprogramma! https://t.co/MZehA22NG6 pic.twitter.com/TtDDR89wyH — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) February 15, 2021

Nog meer #socialmedia

Op social media is #PVV vandaag een trending onderwerp. Mensen vragen zich hardop af hoe het kan dat de PVV kan worden buitengesloten. „Dat vind ik, op zijn zachtst gezegd, opmerkelijk”, schrijft Bert. Albert herhaalt de vroegere leus van de PvdA, die anno 2021 niet meer op lijkt te gaan. „Iedereen doet mee…”



“Iedereen doet mee”. Was ooit de leus va de PvdA, behalve als je van de PVV bent…

Rare jongens die (nep) politici — Albert🤪 (@GozewijnAJ) February 15, 2021

En Jan herinnert er even aan dat ook de PVV aan ‘uitsluiten’ doet.



In een democratie zou je met iedereen moeten samen werken, Mensen hebben een volksvertegenwoordiger gekozen, dus iedereen zou zijn met elkaar moeten samen werken anders is het geen democratie.

Dat neem ik iedereen die een ander uitsluit kwalijk. — Albert🤪 (@GozewijnAJ) February 15, 2021