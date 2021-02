Kuzu (DENK) noemt Rutte een dictator en dat valt niet goed: ‘Schofterig’

De meerderheid van de Tweede Kamer schaart zich achter de spoedwet over de avondklok, al ging dat niet zonder slag of stoot. Of zonder een politicus van DENK die Rutte dictator noemde en daarop werd aangesproken.



Vreselijk je bewoording om Rutte dictator te noemen en dat weet je zelf diep in je hart ook! — Saskia Beukers-Rexwinkel (@SaskiaBeukers) February 18, 2021

De Tweede Kamer steunt de spoedwet die de avondklok een nieuwe juridische basis moet geven. Een ruime meerderheid schaart zich achter het demissionaire kabinet, werd duidelijk tijdens een ingelast debat vandaag. Maar het kabinet „moet niet weer nat gaan”, waarschuwde Attje Kuiken (PvdA).

Kuzu: dictator

Tunahan Kuzu van DENK heeft geen goed woord over voor Rutte en gebruikt zelfs een woord, waarvan velen denken dat het beter past bij het staatshoofd van het land waar Kuzu’s wortels liggen.



„Ondanks dat de premier is gevloerd door de rechter wil Rutte de avondklok er toch doorheen duwen. Dat getuigt van dedain, van arrogantie, van minachting voor de rechtbank en minachting voor Nederland. Dit getuigt ervan dat deze man die daar zit”, en hij wijst fel naar onze demissionaire premier, die druk met z’n papieren in de weer is en niet op of omkijkt, „zich opstelt als de dictator van de lage landen.”

Rutte kijkt verbaasd op. Niet lang daarna onderbreekt voorzitter Khadija Arib hem. „Ik vind het nogal wat als u iemand een dictator noemt”, zegt ze. „Ja voorzitter, ik blijf wel bij die woorden”, reageert Kuzu die z’n woorden dan ook niet terugneemt („het zijn m’n eigen woorden”). Arib zegt het „heftig” te vinden, om „de minister-president te beschuldigen van dictator.” ‘Schofterig’ Kuzu Ze is niet de enige. Chris van Dam (CDA) uit zijn ongenoegen. „Ik zou u willen vragen uw toon te matigen en die woorden ook gewoon terug te nemen.” Jeroen van Wijngaarden (VVD) gooit er nog een woordgrap in, terwijl ook hij Kuzu op z’n woordkeus aanspreekt. „Ik denk dat de heer Kuzu een denkfout maakt…” Kuzu doet net alsof hij erom moet lachen, „haha heel grappig”, zegt hij als een Kamerlid met kiespijn. Van Wijngaarden zegt daarna de voorzitter te steunen. „Het is onacceptabel en schofterig.” Kuzu verlaat z’n plek achter het spreekgedeelte met: „voorzitter, dat was nou een goede grap”, met een gezicht waar allesbehalve een lach op prijkt.

Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen. de VVD zegt nog even dat Denk een Denkfout maakt maar Kuzu kan er niet om lachen. Arib stelt schorsing van 10 minuten voor, Rutte zegt doe maar 5 minuten, Arib schorst toch voor 10 minuten, dat zal die dictator leren! — Harmen Quast (@eenkaa) February 18, 2021

#Erdogan

Op social media reageren mensen op de uitspraak van Kuzu. Er zijn mensen die hem groot gelijk geven, veelal mensen die sinds vandaag het oranje ‘geef ons onze vrijheid terug’-bolletje als ‘Twitter-profielfoto’ gebruiken. Maar er zijn ook andere geluiden, waarbij Erdogan vaak wordt aangehaald en DENK „geen normale politieke partij” wordt genoemd. Het oranje bolletje reageert met: „Klopt. Maar in deze gekte is alles anders en bestaat de normale politieke werkelijkheid even niet.”



Het is wel vreemd dat die opmerking komt van een lid van een partij die een buitenlandse dictator aanhangt. Maar goed, wellicht herkent hij hem daarom zo goed. — Tanja Reintjes (@tpreintjes) February 18, 2021



Kuzu (Denk, vriend van ome Erdo) noemt Rutte nu een 'dictator'. pic.twitter.com/Yuox0BcHvA — Denkjewel (@Denkjewel) February 18, 2021



Zelden eens met @DenkNL maar dat Kuzu rutte een dictator noemt is volkomen terecht. — Leviathan (@Leviath29846145) February 18, 2021



Kuzu noemt Rutte een dictator, terwijl die de dictator uit Turkije aanbidt.. Laat me niet lachen zeg — Lennart Kraaij (@Lennartk7) February 18, 2021

Spoedwet

De spoedwet kan op voldoende steun vanuit de Kamer rekenen.

Met de steun van SP, PvdA en 50PLUS en coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, heeft het kabinet in de Eerste Kamer ook een meerderheid. De senatoren debatteren vrijdag over de spoedwet.