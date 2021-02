Dit is wat we nu weten over The Passion nieuwe stijl

Bijbelspektakel The Passion heeft met Humberto Tan de verteller ‘in huis’, zo werd vanmorgen bekendgemaakt. Maar wat is er op dit moment allemaal al bekend eigenlijk over die elfde The Passion nieuwe stijl?

KRO-NCRV heeft RTL-man Humberto Tan als verteller vastgelegd. De omroep zendt het muzikale paasevenement op 1 april live uit vanuit Roermond. Tot nu toe was The Passion altijd in handen (en op beeld) van de EO.

Wat is The Passion ook alweer?

The Passion vertelt op televisie het Bijbelverhaal over het lijden en sterven van Jezus Christus. Dat gebeurt standaard op Witte Donderdag voor Pasen. Tv-makers zagen ooit de Manchester Passion en bedachten een Nederlandse variant. In 2011 was die op NPO 3 te zien en op de Markt in Gouda. Syb van der Ploeg, zanger van De Kast, was toen de allereerste Jezus. Na die editie is The Passion altijd op NPO 1 te zien geweest. En met veel succes. De afgelopen jaren scoorde het spektakel steevast meer dan 3 miljoen kijkers. The Passion wordt altijd georganiseerd in een andere stad. Bekende (en iets minder bekende) Nederlanders spelen alle rollen. Van Jezus, tot de verteller, de apostelen, Maria en Pontius Pilatus. Bekende Nederlandse liedjes worden tussendoor gezongen. Zwart Wit van Frank Boeijen hoorden we het vaakst, negen keer.

Metro liet ooit z’n licht al eens schijnen over ‘de beste Jezus’. In dat artikel ontbreken de laatste drie hoofdrolspelers.

Corona gooit roet in het eten van The Passion

Vorig jaar ging The Passion voor de eerste keer niet door. Corona gooide roet in het eten, want het gemiddelde aantal toeschouwers (20.000 tot 25.000), dat kon natuurlijk nooit. Roermond was als stad van de elfde editie aangewezen, maar moest tot een afgelasting beslissen. De Limburgse stad mag op 1 april op herhaling, want dan komt The Passion op welke manier dan ook wél naar Roermond. „Hoe The Passion er exact uit gaat zien weten we nog niet”, zei wethouder Angely Waajen. „Maar dit zou weleens de meest indrukwekkende editie ooit kunnen gaan worden in een tijd waar zoveel behoefte is aan een verhaal van hoop en perspectief.”

Als alternatief werd vorig jaar een soort ‘Best of The Passion‘ uitgezonden. Die uitzending kwam vanaf het Mediapark in Hilversum met Johnny de Mol als verteller. Die alternatieve editie trok 2,9 miljoen kijkers.

EO stopte, KRO-NCRV bleef aan boord

Na de coronaversie gaf de EO aan te stoppen met The Passion. Nooit werd precies duidelijk waarom. Als reden werd gegeven dat de omroep een nieuwe weg wilde inslaan en daarbij ‘dierbare programma’s’ moest loslaten. De EO organiseerde het tv-evenement sinds 2016 al samen met KRO-NCRV. ‘Editie Roermond’ komt nu helemaal uit de koker van laatstgenoemde omroep. Daarbij ontvangt het wel steun van de Protestantse Kerk Nederland. Bij de beslissing alleen verder te gaan, meldde KRO-NCRV: „Wij vinden het belangrijk dat dit universele verhaal over de liefde voor de ander verteld blijft worden. Het spreekt iedereen aan: jong, oud, gelovig of niet.”

Het thema van The Passion 2021

#ikbenervoorjou is in april het thema van The Passion nieuwe stijl. „Dit thema sluit naadloos aan bij waar wij als omroep voor staan”, aldus KRO-NCRV directievoorzitter Peter Kuipers. „Tweeduizend jaar geleden was het Jezus die deze oproep deed: om er te zijn voor elkaar. Een belofte die nog altijd van grote betekenis is voor ons allemaal. En juist in de afgelopen coronaperiode vol onzekerheid en verwarring hebben deze vijf woorden nog meer waarde gekregen. Want in deze coronacrisis laten we echt zien wat we voor elkaar kunnen betekenen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Trijntje is Maria, nu ook Engelse hits

Trijntje Oosterhuis gaat de rol van Maria vervullen in de komende The Passion. Oosterhuis is vereerd en vindt het heel bijzonder om Maria te zijn. „Ik wil de kijker vanuit deze rol hoop geven, want dat heeft de wereld op dit moment wel nodig.” De zangeres, die zelf moeder is van vier kinderen, herkent zich wel in Maria. „Ook ik zal ze ooit moeten loslaten in liefde.”

In The Passion worden dit jaar voor het eerst een aantal Engelstalige hits in het Nederlands gezongen. Zo zingt Trijntje een Nederlandse vertaling van het nummer Tears in Heaven van Eric Clapton. Andere hoofdrolspelers worden nog bekendgemaakt.

The Passion duurt nu 40 dagen

De processie, die jaarlijks tijdens de uitzending wordt gelopen en waarbij onbekende Nederlanders met een verhaal een verlicht kruis dragen, is helemaal anders. Die begint zelfs al bijna en zal precies veertig dagen in beslag nemen. De Protestantse Kerk in Nederland organiseert samen met lokale kerken in die veertig dagen voor Witte Donderdag in het hele land laagdrempelige The Passion-wakes en intieme coronaproof concerten. „Op verschillende plekken in ons land stel ik de vraag: Tegen wie wil jij zeggen: ik ben er voor jou?”, zegt Anita Witzier. Zij zal op 1 april live het verslag doen. „Ik doe verslag van mijn bijzondere ontmoetingen en de indrukwekkende persoonlijke verhalen. De paasvertelling is voor mij een verhaal over vriendschap en vertrouwen, maar het is vooral een hoopgevend verhaal voor ons allemaal.”