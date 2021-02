Man van Nederlandse opgegeten door krokodillen: ‘Geen schijn van kans’

De grootste nachtmerrie van mensen met een reptielenfobie: opgegeten worden door een krokodil. Het gebeurde de Australische Andy, die helemaal geen fobie had en samen met zijn Nederlandse vrouw Erica midden in de natuur in de staat Queensland woonde.



Damn I woke up to the weirdest dream! I got eaten by a crocodile 🙁 #fail — Irina Chaw Cottallat (@IrinaPloba) June 26, 2011

De dag des onheils brak vorige week aan. Andy (69) was gaan vissen bij Hinchin Brook Island, maar kwam niet thuis. Zijn vrouw Erica begon zich zorgen te maken toen het donker werd. Ze schakelde diezelfde avond nog de autoriteiten in en een grote zoektocht werd gestart.

Bootje Andy en krokodillen

Andy’s bootje werd de volgende dag teruggevonden. Zonder de man erin en ondersteboven, maar met een zoutwaterkrokodil van zo’n drie meter lang die rond het vaartuig zwom. „Andy’s bootje was twee meter. Hij heeft geen schijn van kans gehad”, vertelt een familielid van Erica aan RTL Nieuws.



A search will continue today for a missing man at Hinchinbrook Island. 🔗https://t.co/Ug6J9OTccS pic.twitter.com/KWuMi2eCrE — Queensland Police (@QldPolice) February 11, 2021

Je hoeft geen raketwetenschappen te hebben gestudeerd om te kunnen raden wat er is gebeurd. De politie heeft het dier dan ook gedood en opengesneden. En bingo: in de buik troffen agenten lichaamsdelen aan, die na identificatie van Andy bleken te zijn. Maar de krokodil was niet de enige die de arme Andy in het vizier had. Enkele dagen later, op 15 februari, is nog een krokodil van ruim vier meter gedood, of „euthanised”, Maar de krokodil was niet de enige die de arme Andy in het vizier had. Enkele dagen later, op 15 februari, is nog een krokodil van ruim vier meter gedood, of „euthanised”, zoals de politie van Queensland het noemde. Ook daarin zijn lichaamsdelen van de Australiër aangetroffen.

Onder het bericht van de politie wordt gereageerd door krokodillenliefhebbers die het „walgelijk” vinden wat de politie heeft gedaan. „Het is het gebied van de crocs, mensen kennen het risico als ze ernaar toe gaan. En waarom zat hij dan ook in zo’n klein bootje?”

