Trijntje Oosterhuis maakte tweede kerstalbum tijdens hittegolf

Voor haar tweede kerstalbum Wonderful Christmastime pakt Trijntje Oosterhuis flink uit, met het jazzorkest van het Concertgebouw. „Het is een uitbarsting van muzikaal geluk en dat hoor je ook wel terug.”

Tien jaar geleden bracht Trijntje Oosterhuis al een kerstalbum uit, met de titel This Is The Season. Ze besloot dat nog eens dunnetjes over te doen met een volwaardige big-band. Nadat ze vier jaar het land doortrok om in een intieme akoestische bezetting kerstrepertoire in kerken te vertolken, had ze gehoopt om in december met het Jazz Orchestra Of The Concertgebouw in de Ziggo Dome op te treden, waar ze anderhalf jaar geleden nog haar 25-jarig artiestenjubileum vierde.

Helaas viel dat plan in duigen vanwege de coronacrisis, maar er ligt desondanks een album vol kerstliedjes klaar. „Het is hele lekkere sophisticated jazz, maar het is wel toegankelijk omdat het kerst is”, vertelt ze over het album. „Dat maakt het voor mensen laagdrempelig, dat ze zonder dat ze het door hebben naar best wel high-profile jazz aan het luisteren zijn op sommige kerstclassics. Dat is het leuke aan dit segment.”



Mariah Carey

Veel van de nummers op dit kerstalbum stammen uit de periode dat swingorkesten gangbaar waren, in de hoogtijdagen van artiesten als Nat King Cole, Ella Fitzgerald, The Ratpack en Bing Crosby. Slechts drie nummers zijn van latere datum: This Christmas van soulzanger Donny Hathaway uit 1970, Wonderful Christmastime van ex-Beatle Paul McCartney uit 1979 en de Mariah Carey-klassieker All I Want For Christmas Is You uit 1994.

Oosterhuis zegt dat het een ‘challenge’ was om die vrolijke ‘90s-kersthit van de Amerikaanse popdiva van een swingjasje te voorzien. „Het kan ook helemaal verkeerd aflopen”, lacht ze. „Persoonlijk vind ik ‘m goed gelukt, maar alle eer en lof gaan naar de arrangeurs. Dat zijn echt goede gasten en het is echt goed gelukt.”

Duet met Jeangu

Op het album gaat Trijntje Oosterhuis in duet met Alain Clark, Steffen Morrison en songfestivalkandidaat Jeangu Macrooy, met wie ze Someday At Christmas van Stevie Wonder zingt. „Van Someday At Christmas hebben we pas op het laatste moment besloten om ‘m op te nemen. We wilden ‘m eerst niet doen, tot we Jeangu konden krijgen en toen vonden we dat de mooiste om samen te zingen.”

Een andere versie van Someday At Christmas was al te vinden op haar kerstplaat uit 2010. „Soms kun je best een titel herhalen als het een meerwaarde heeft. Deze versie is met hem én met een big-band én het is inderdaad tien jaar geleden. Deze is pas op het laatste moment erbij gekomen, dus het is niet ten koste van een ander liedje gegaan. Het is een extraatje.”

Bloedje heet

Het album is in augustus in twee dagen tijd opgenomen, gedurende een hittegolf. „Het was bloedjeheet”, verzucht de zangeres. „Heel de studio hing vol met kerstversiering. Het was hilarisch. We maakten er echt iets leuks van.” Ze beweert dat het ‘helemaal niet moeilijk’ was om ondanks het warme weer in de stemming voor kerst te geraken. „Ik vind het hele leuke muziek, dus dat gaat vanzelf, joh!”

„Dat is totaal geen probleem voor mij. Ik zing het hele jaar door liefdesliedjes of liedjes die verbindend zijn. Deze nummer hebben kerstteksten, maar ze hebben wel dezelfde hart en ziel, dus het is voor mij niet heel anders. Dat staat voor mij los van de symboliek van kerst.”

Kommer en kwel

De enige niet-seizoensgebonden song op Wonderful Christmastime is What A Wonderful World van jazztrompettist Louis Armstrong uit 1967. De boodschap van de hoopvolle ballad is volgens Oosterhuis tijdloos. „Ik had What A Wonderful World ook kunnen opnemen voor een van mijn andere albums.”

„Als het in mei was uitgekomen, had het er ook op gestaan, maar ik breng nu een plaat uit en gezien de actualiteit vond ik dit liedje heel mooi als tegenhanger van alle kommer en kwel. Ik weiger daarin te verzinken. Ik wil het positieve en de schoonheid van dingen belichten. De verbinding zoeken tussen mensen met mooie liedjes.”

Grote familie

De kerst ziet er voor de zangeres dit jaar heel anders uit, zoals voor iedereen het geval is. „Normaal gesproken ben ik rond kersttijd altijd onderweg. De kinderen gaan op en aan mee, want die worden ook al groot. De oppas gaat gezellig mee ook. Mijn dochter gaat dan kerstkransjes uitdelen in de kerk. Dat deed ik ook vroeger toen ik met mijn ouders meeging. Heel gezellig. Verder met de familie thuis eten en mijn broer (Tjeerd, red.) is ook altijd jarig.”

„We hebben allemaal supergrote families aan alle kanten. Als iedereen bij elkaar is, zijn het zo’n honderd man. Voorheen stond er een karaokeset, zodat iedereen een liedje kon zingen. Dat was best hysterisch. Dat hebben we lang niet meer gedaan, want iedereen werkt ook in die weken en maanden rondom kerst.”



Plannen voor 2021

„Ik heb het nu druk omdat de plaat uitkomt, maar we gaan nu niet met z’n allen bij elkaar zitten”, vervolgt Oosterhuis. „We zijn wel voorzichtig natuurlijk. Dat is een uitdaging, hoe we dat doen dit jaar.” Het kerstalbum krijgt beslist een vervolg, als het aan haar ligt. „Ik had gehoopt om in de Ziggo Dome op te treden dit jaar en een tour door het land te doen met het Jazz Orchestra. Dat kan helaas niet, dus de kerstshows gaan naar volgend jaar.”

„Ik ben blij dat de plaat er tenminste nog is. Wat we wel kunnen doen, is proberen om een livestream te doen om mensen iets leuks mee te geven.” Ook verklapt ze dat ze volgend jaar een derde studioalbum uitbrengt met songs van Burt Bacharach; de eerste sinds 2007. „Het is zo’n delicatesse”, zegt ze over de samenwerking met de inmiddels 92-jarige Bacharach. „Het is een bepaald soort vakmaatschap. Daar leer ik nog iedere keer van.”

