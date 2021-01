Rob Stenders was in Slimste Mens ‘bijna Maarten van Rossem geweest’

In De Slimste Mens was Maarten van Rossem bijna niet ‘het enige jurylid’ geweest. In een pilotaflevering zit radio-dj Rob Stenders namelijk in zijn stoel.

De werkgever van Rob Stenders NPO Radio 2 bracht dit vandaag in een bericht naar buiten. „Unieke beelden!”, meldt de zender. „Het had weinig gescheeld of niet Maarten van Rossem maar onze eigen Rob Stenders had plaatsgenomen als jurylid in De Slimste Mens. Deze beelden bewijzen het.”

Proefopname Slimste Mens

Er blijken nog jarenoude beelden te bestaan van een proefopname van De Slimste Mens. In de stoel van ’s lands meest geliefde mopperaar Maarten van Rossem zit Rob Stenders. De vragensteller is niet Philip Freriks, maar Reinout Oerlemans. De drie kandidaten aan de proef-kennisquiz zijn ondernemer Annemarie van Gaal, tv-presentator Humberto Tan en tattoo-koning Henk Schiffmacher.

Rob Stenders deelde zelf een fragmentje uit de pilot. „Voor iedereen beter dat Maarten het geworden is”, meldt hij met een denkbeeldige glimlach.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ja ik was Maarten van Rossum voor Maarten van Rossum…op de stoel bij de proefaflevering van wat ooit de slimste mens zou worden. Kandidaten @HumbertoTan , @HSchiffmacher en Annemarie van Gaal. Voor ieder1 beter dat het Maarten geworden is. Hele video: https://t.co/9SGDEqw5yn pic.twitter.com/KVe3UIzTwV — Rob Stenders (@robstenders) January 26, 2021

‘Grenzeloze kennis’

„Zijn kennis is soms grenzeloos”, zegt Reinout Oerlemans in de proefopname over Rob Stenders. „Nu zit hij zelf in de rol van sidekick.” Aan het afgelopen seizoen van De Slimste Mens deed toevallig zijn huidige sidekick op Radio 2 mee. Rob Stenders maakt vier dagen per week zijn populaire programma Stenders Platenbonanza samen met Caroline Brouwer. Brouwer bleek een uitstekende speelster met veel kennis. Zij schopte het tot ver in de finaleweek. Die werd uiteindelijk gewonnen door Rob Kemps, tot aan het programma vooral bekend onder de artiestennaam Snollebollekes.

Slimste Mens en Maarten

Hoe grappig het ook is om Rob Stenders in de jurystoel te zien, De Slimste Mens is zonder Maarten van Rossem eigenlijk ondenkbaar. Samen met de net zo trouwe Philip Freriks is hij er al sinds 2012 bij. Beide heren zijn op leeftijd, maar van stoppen is tot nu toe nooit sprake geweest. Ooit gaat het natuurlijk gebeuren en dat zal veel stof doen opwaaien. Zeker als je de kijkcijfers van de afgelopen weken ziet. De Slimste Mens draaide een recordseizoen en eindigde de laatste finaledagen zelfs boven de 3 miljoen kijkers.

Mocht je niets te doen hebben… Dit is de hele pilotaflevering van ruim drie kwartier. De uitzending lijkt nog verdomd veel op dat we gewend zijn.

Niet iedereen vindt Maarten van Rossem overigens de beste man voor de jurystoel. Op de tweet van Rob Stenders reageert iemand met „Toch jammer. Deze 5 seconden Stenders zijn al leuker dan 9 jaar Van Rossem”.

Lees ook: Tijl Beckand neemt na De Slimste Mens mooi revanche in Jinek