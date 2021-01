Koning onder de indruk van hulpverleners tijdens de rellen

Koning Willem-Alexander en koning Máxima hebben hun bewondering uitgesproken over hoe mensen zich tijdens de rellen hebben ingezet. „Onder moeilijke omstandigheden doet u fantastisch werk”, schreef het koningspaar. Gevolgd door een uitroepteken.

Willem-Alexander en Máxima danken hulpdiensten en andere betrokkenen via het instagramaccount van het koninklijk huis.

Grote dank bij inzet rellen

De koning en de koningin spreken hun dank niet in een boodschap uit. Zij deden dat vandaag in een tekstje op een soort blauwe koninklijke tegel. „Onder moeilijke omstandigheden doet u fantastisch werk! Wij voelen mee met alle ondernemers en anderen die getroffen zijn door geweld. En wij zijn onder de indruk van alle hartverwarmende acties van mensen om elkaar te helpen. Samen komen wij hier doorheen!”, schreef het koningspaar.



Op het moment van schrijven heeft de post op Instagram ruim 19.000 likes. Maar, je verwacht het niet, er wordt in reacties ook veel gemekkerd. Dat het koningshuis Nederland in deze tijden te weinig toespreekt bijvoorbeeld. En daar volgt dan weer tegen-gemekker op. „Spreken zij zich uit, is het weer niet goed.”

Koning sprak ook met burgemeesters over rellen

Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag ook een videogesprek gehad met vijf burgemeesters. Dit naar aanleiding van de rellen in diverse steden. De koning sprak daarover met Cees van den Bos (Urk), Peter Snijders (Zwolle), Jos Wienen (Haarlem), Hans Verheijen (Sittard-Geleen) en Hubert Bruls (Nijmegen). Bruls is tevens voorzitter van het Veiligheidsberaad, dat wordt gevormd door 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio.

De koning had het druk met ‘instagrammen’, want ook hierover verscheen een post op @koninklijkhuis.



Ook hierbij een dankwoord

De burgemeesters vertelden Willem-Alexander over de ongeregeldheden waar hun gemeenten sinds de invoering van de avondklok afgelopen zaterdag mee te maken hebben. Zo werd in Urk een coronantestcentrum in brand gestoken en in Haarlem werd de politie bekogeld met stenen. De politie in Zwolle en Geleen pakte jongeren op die met vuurwerk gooiden.

Ook in dit gesprek sprak de koning zijn waardering uit voor het werk van de politie, hulpverleners en alle andere betrokkenen die zich de afgelopen avonden hebben ingezet.

