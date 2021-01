Eerste straf na rellen uitgedeeld, 2 maanden cel voor tiener

Na de zeer heftige rellen van de afgelopen dagen is de eerste straf vanmiddag uitgedeeld. Een jongeman moet twee maanden brommen, na het belagen van een politiebus.

Een politierechter in Den Haag had vandaag na nog geen twee dagen de primeur. Hij of zij legde een 19-jarige man uit dezelfde stad twee maanden cel op. Dit omdat hij een steen naar een politiebus heeft gegooid. Dat heeft een woordvoerder van de rechtbank bevestigd.

Rellen van maandagavond

De man werd opgepakt tijdens de avondklokrellen van afgelopen maandag in de Haagse Schilderswijk. Diezelfde avond ging in heel veel steden in Nederland los. Talloze mensen keken huiverend en met een knoop in hun maag naar beelden die overal opdoken. Op sociale media werd snel om ‘strenge straffen’ gevraagd. De eerste straf is geen boete of een taakstraf als perkjes schoffelen geworden. De tiener gaat de gevangenis in.



2 maanden onvoorwaardelijk voor het gooien ve steen naar politie bij de rellen.

In de US is de straf 10 jaar voor dit soort rellen. Kan hier bij ons ook, als het @Het_OM maar WIL.

Naming and shaming.

Hulp nodig justitie?? — MonawithoutLisa💥🐸 (@Mona1070542) January 27, 2021

Meer zaken over de rellen vandaag

De Hagenaar is de eerste die door de rechter is veroordeeld in het kader van de rellen, die verspreid over het land hebben plaatsgevonden. Ook in Amsterdam, Breda en Middelburg stonden na die ‘primeurzitting’ vandaag nog mensen voor de snelrechter. Allemaal worden zijn verdacht van deelname aan de rellen of het verspreiden van opruiende teksten via sociale media.



#relschoppers

De advocaat van de 19-jarige jongeman die in Den Haag is veroordeeld heeft hoger beroep aangetekend

Ik hoop dat hij in hoger beroep zwaardere straf krijgt

anders geeft dat de indruk

aan anderen dat fout gedrag rellen, plunderen dus beloont wordt — Gunter Noa (@gunternoa) January 27, 2021

De snelrechter in Middelburg legde vanmiddag in twee zaken drie weken cel op, waarvan twee weken voorwaardelijk. Dit naast een werkstraf van zestig uur, wegens het verspreiden van opruiende berichten. De rechter sprak het tweetal uit Goes vrij van het zwaardere delict opruiing.

In Breda kreeg een 35-jarige man uit Bavel vier maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk, wegens opruiing. Hij riep via Facebook mensen op die tegen de avondklok zijn te verzamelen op een plek in Breda.



Ik ben tegen rellen.

Ik ben ook tegen eigen rechter spelen.

Ik hou niet van burgerwachten.

Ik haat spierballentaal.

Mensen doen soms stomme dingen. Zorg voor medische hulp, als dat nodig is. Zorg daarna dat ze middels ons rechtssysteem de straf krijgen, die passend geacht wordt. — Dees (@caseofdees) January 27, 2021

Tweede Kamer over taakstrafverbod

In de Tweede Kamer werd gisteren gedebatteerd over een taakstrafverbod voor mensen die geweld gebruiken tegen hulpverleners. Er tekende zich een rechtse meerderheid af. Het voorstel kan in elk geval op de steun rekenen van de VVD, CDA en PVV. Ook SGP-Kamerlid Roelof Bisschop liet zich positief uit over het voorstel. Als de twee Kamerleden van Forum voor Democratie (FVD) eveneens voor zijn, is er een meerderheid voor het plan. FVD deed niet mee aan het debat.

Verschillende instanties zijn kritisch over het voorstel. Onder meer de Raad voor de Rechtspraak, de Nederlandse Orde van Advocaten en de Raad van State vinden dat de rechter te veel wordt beperkt door het voorstel. Onder andere PvdA, D66 en ChristenUnie delen deze zorgen, bleek tijdens het debat. Volgens CDA’er Chris van Dam moeten mensen die hulpverleners aanvallen „gewoon brommen”. Hij vindt dat rechters nog voldoende ruimte houden om te bepalen hoe hoog een celstraf moet zijn, maar vindt het ook belangrijk dat de wetgever kaders stelt.

