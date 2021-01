Zo werd Rob Kemps de Slimste Mens

‘De outsider’, zo noemde Philip Freriks hem tijdens de finale. Maar toch flikt Rob Kemps, aka Snollebollekes, het: hij is nu officieel de Slimste Mens. Tijdens de finale gisteravond versloeg hij televisiemaker Emma Wortelboer en cabaretier Andries Tunru. Met een vraag over Willeke Alberti, en na afloop postte Tunru dan ook een videoclip voor Samen Zijn.

Rob Kemp verscheen al tien keer in het programma, en was vijf keer de slimste van de dag. Hij ging de finaleronde ook in met een voorsprong: hij had 344 seconden, Tunru 335. De outsider dus, „maar wel gekleed als een winnaar”.



De finale van De slimste mens haalde 3,26 miljoen kijkers. Een nieuw record voor dit programma! — Maarten van der Meer (@maartennoppus) January 23, 2021

Finalevraag: Willeke Alberti

Na vragen over Pavarotti, Keith Bakker en het CBR kwam daar de slotvraag: „Wat weet je van Willeke Alberti?”. Tunru mocht beginnen en stond achter. Hij had nog 53 seconden, Kemps 77. Eerstgenoemde had genoeg aan vier goede antwoorden en mocht beginnen.

De cabaretier kon echter maar op drie goede antwoorden komen: zangeres, Johnny de Mol en na lang denken ook Willy Alberti. Toen was voor Snollebollekes de baan vrij. Zijn tegenstander stond op drie seconden, hijzelf had er zeventien.



Eén goed antwoord was genoeg, en dat antwoord was waarschijnlijk ook precies het nummer waar Tunru naar zocht: Samen Zijn. En jahoor, vrijwel onmiddellijk weet Kemps het goede antwoord te geven en is het gedaan. De Slimste Mens van Nederland is dus Snollebollekes! „Ongelooflijk, nondeju!”, zei Kemps tijdens de overwinning. „Op oud-Hollands gezegd: de tering!”

Samen Zijn

Tunru is een sportieve verliezer, want zoals al eerder benoemd, plaatste hij net na de finale een videoclip voor Samen Zijn. Daarin zingt hij het nummer van Willeke Alberti, dat leidde tot zijn verlies in de finale. Ook ‘de slimste’ is in de clip te zien. Eerst zingt Tunru onder het raam van Kemps, daarna drinken ze een wijntje, breken ze samen brood en zijn ze lekker samen. Kemps krijgt dan ook een mok chocolademelk van de sportieve verliezer met daarop ‘ik ben de slimste’.

Uiteindelijk kan Tunru ook even voelen hoe het is om de Slimste Mens te zijn: hij krijgt een Snollebollekes-pak aangemeten, verliest tijdens het Slimste Mens-bordspel en de twee hebben de grootste lol samen. Het telefoontje van de derde finaliste, Emma Wortelboer, wordt dan ook weggedrukt. Tunru en Kemps willen alleen maar samen zijn.

‘Rob Kemps moet 4 mei-lezing doen’

BN’ers reageerden ook massaal op de finale: zij vinden Kemps een terechte winnaar. „Gefeliciteerd Rob Kemps, “collega”, met je terechte overwinning!”, schrijft Maik de Boer onder een foto van hen samen op Instagram. Ook uit de koninklijke familie komt een felicitatie. „Geweldig. Goed gedaan!! Gefeliciteerd”, schrijft Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau.

Journaliste Nynke de Jong pleit ervoor dat Kemps de 4 mei-lezing voor zijn rekening neemt. Weervrouw en oud-concurrente Helga van Leur is vooral opgelucht dat Kemps heeft gewonnen. „Dat ik de Slimste Mens uitgespeeld ben door de uiteindelijke winnaar Rob Kemps van de Snollebollekes verzacht de pijn een beetje.”

Heb je de finale gemist? Je kunt ‘m terugkijken via NPO Start.

