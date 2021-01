Tijl Beckand neemt na De Slimste Mens mooi revanche in Jinek

Tijl Beckand heeft na zijn veelbesproken deelname aan De Slimste Mens mooi revanche genomen in de talkshow van Eva Jinek. Over die ‘Slimste’ haalt hij overigens zijn schouders op. Met een glimlach.

Beckand werd gisteravond bij Jinek uitgenodigd om te vertellen over Mozart. Dit omdat vandaag de 265e ‘verjaardag’ van de Oostenrijkse componist wordt gevierd. Het werd een prachtige masterclass. Het item duurde maar tien minuutjes, maar Eva Jinek en de andere gasten hingen aan zijn lippen. Het optreden van Tijl Beckand werd ook in de huiskamers gewaardeerd, bleek op social media. Ondergetekende weet nu meer over Wolfgang Amadeus Mozart dan voor Jinek het geval was. Nooit geweten dat die beroemde muzikant al stierf toen hij nog maar 35 jaar jong was bijvoorbeeld.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Jinek fijn en opbouwend vanavond. dankjewel #Tijlbeckand voor de indrukwekkende en inspirerende #Mozart presentatie. Ik krijg gewoon weer zin om Mozarts muziek op mijn piano te gaan spelen. #langnietgespeeld. pic.twitter.com/ymw57q0Mig — Yvonne van Berkel (@YvonnevBerkel) January 26, 2021

Tijl Beckand in De Slimste Mens

Bij de start van Jinek zal menigeen thuis op de bank nog ‘nee hè, daar zit ie weer’ hebben gedacht. Dat heeft alles te maken met zijn wat merkwaardige optredens in De Slimste Mens. Beckand verweet op een grappige maar mislukte manier concurrent Snollebollekes (Rob Kemps) van onsportief gedrag. Hij rolde over de vloer bij een goed antwoord, floot keihard op zijn vingers en nog wat dingen. Op Twitter werd de tv-maker gefileerd. Uiteindelijk verliet Beckand de kennisquiz in de halve finale als allerlaatste deelnemer. Dat leverde bij de kijkers gejuich op.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tijl Beckand en Mozart

Maar nee, dat optreden bij Eva Jinek dan. Tijl Beckand pakte diezelfde kijkers gisteren helemaal in. Gewoon door een prachtig verhaal te vertellen. Hij besteedde op televisie al vaker aandacht aan klassieke muziek. Zo maakte hij De Tiende van Tijl en Tijl in het voetspoor van Bach. „Mozart was een natuurverschijnsel”, meldde de voormalige ‘Lama’ aan Eva’s tafel. „Hij is een van mijn favorieten. Goddelijk.” Over zijn oeuvre in zijn maar korte leven: „Ik heb uitgerekend dat je elf dagen en nachten nodig hebt om het allemaal te luisteren.” En ook kwam zijn soms treurige bestaan aan bod. Wat Beckand betreft was Mozart een soort kindsterretje als Michael Jackson. Een kindsterretje dat door zijn ouders van optreden naar optreden bij beroemde mensen werd gesleept. Een man ook die zijn handen niet omdraaide voor gokken en drank. Verder toverde Beckand het ene na het ander Mozart-pareltje uit een tablet. Daarmee kreeg hij de studio helemaal stil. Het slot: „Mozart uit de speakers van de ME bij de rellen. Dan zou toch geniaal zijn.” Benieuwd? Kijk de uitzending hier dan terug. Tijl Beckand is de laatste gast.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#tijlbeckand je bent en je wordt nooit grappig en je was een eikel (gespeeld of niet) in #deslimstemens maar concentreer je op een muziekprogramma. Altijd vermakelijk om iemand met kennis en liefde over Mozart te horen praten. TOP #JINEK — Jan Huijgen (@janhuijgen) January 26, 2021

En die Slimste Mens dan?

Hoe prachtig het verhaal van Tijl Beckand ook, een vraag over De Slimste Mens kon natuurlijk niet uitblijven. Terwijl de gasten nog stil waren van de mooie klanken, kwam hij ook. Bám. „Waarom heb jij De Slimste Mens niet gewonnen?” „Rob Kemps was gewoon beter”, gaf Beckand eerlijk toe. „Ik heb enorm genoten.” Dat kijkers hem niet de sympathiekste kandidaat vonden, maakt hem niet uit. „Ik kijk veel naar De Slimste Mens en ik zie veel dezelfde type deelnemers. Ik vond het leuk een beetje te spelen.” Hij gaf dat zijn gedrag bewust was (‘het mag een beetje schuren’) en dat hij qua spel blufpoker heeft gespeeld. Toen Eva Jinek de mening van AD-columniste Angela de Jong nog even opvoerde, reageerde Tijl Beckand adequaat. „Maar Mozart…”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lees ook: Zo werd Rob Kemps de Slimste Mens