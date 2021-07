Dit zijn de 5 favoriete podcasts van… Danny Houtkooper

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Danny Houtkooper.

Danny Houtkooper maakt samen met vriend Barry Beijer de podcast Gewoon Homo. Elke aflevering praten de twee een half uur over hoe het is om ‘Gewoon Homo’ te zijn. Vorig jaar was hun podcastserie genomineerd voor de Online Radio Awards en dit voorjaar zijn de heren met het tweede seizoen gestart. Danny was afgelopen jaren ook actief in diverse musicals waaronder Fame, Joseph, Hij gelooft in mij en De Tweeling.

De 5 favoriete podcasts van Danny Houtkooper zijn:

1. De Laatste Dans

„Een stamgast van een Limburgse kroeg vertelt dat hij terminaal is en naar Gran Canaria gaat om te sterven. Niet het einde, maar juist het begin van een verhaal dat je niet meer los laat. Frans Pollux neemt je mee in zijn zoektocht naar deze mysterieuze Uwe.”

2. Staatgeheim

„Deze binge-waardige original van Topcast Media is knap gemaakt, goed gespeeld en je verdwaalt zo mee met de hoofdpersonen. Het enige jammere… het zijn maar vier afleveringen.”

3. De Dienst

„In deze podcast gaat Liesbeth Rasker in dienst bij de AIVD. Ze krijgt een zaak toegewezen en gaat met het team van de AIVD op onderzoek. Als je denkt dat wij geen CIA of FBI-achtige praktijken hier hebben, dan heb je het mis.”

4. De Grote Harrie Bannink Podcast

„Gijs Groenteman gaat in gesprek met artiesten over het rijke oeuvre van Harrie Bannink die onder andere met Annie MG Schmidt duizenden liedjes schreef die wij allemaal kennen. Een trip down memory lane, ook al heb ik die tijd misschien niet meegemaakt, de verhalen en de liedjes zijn goud.”

5. De Leeuw Lult

„Een heerlijk podcast van Paul de Leeuw die elke week met zijn vaste ‘meelullers’ kleine en grote onderwerpen op zijn eigen heerlijke chaotische manier behandelt.”