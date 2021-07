Statiegeld op plastic flesjes, pakketjes duurder… er verandert veel vandaag

Statiegeld op kleine plastic flesjes, 15 cent per stuk. Pakketjes van ver worden duurder. Wegwerpplastic verboden. ‘Bel me niet’ wordt ‘bel me wel’. En rookruimtes in openbare gebouwen zijn verleden tijd.

Ja, er is sinds je wakker bent plotseling veel veranderd in Nederland.

Dit verandert er vanaf 1 juli

Statiegeld op kleine plastic flesjes

Kleine plastic flesjes kunnen vanaf vandaag worden ingeleverd tegen 15 eurocent statiegeld. Hiermee moet het aantal plastic flesjes als zwerfafval in de natuur worden teruggedrongen.

Er mogen geen nieuwe flesjes frisdrank of water meer gemaakt worden waar een vermelding van statiegeld niet op staat. Winkels mogen oude voorraden plastic flesjes nog wel opmaken. Eind volgend jaar wordt ook voor blikjes statiegeld ingevoerd.

Bel-me-niet Register verdwenen

De Telecommunicatiewet is per vandaag aangepast. De nieuwe regelgeving heeft als doel om ongewenste telefoontjes van bedrijven naar consumenten tegen te gaan. Onderdeel van de nieuwe wet is dat het Bel-me-niet Register verdwijnt. In plaats van dat consumenten kunnen aangeven niet gebeld te willen worden, moeten ze nu juist expliciet bij een bedrijf aangeven dat ze wél telefonisch benaderd willen worden. ‘Bel me niet’ wordt ‘Bel me wel’ dus. Ook als er een bestaande klantrelatie is mogen bedrijven je bellen.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is de instantie die moet gaan controleren of bedrijven zich aan de nieuwe wet houden.



Op 1 juli worden er nieuwe wettelijke regels voor telemarketing van kracht. Deze regels bepalen onder welke voorwaarden bedrijven consumenten met een commercieel aanbod mogen bellen. Wij gaan streng en actief toezicht houden op de naleving van deze regels.https://t.co/1JzvBrQ7Z1 pic.twitter.com/idcWwwPwWL — Autoriteit Consument & Markt | ACM (@AutoriteitCM) June 25, 2021

Betalen voor plastic, hoe zit het met pakketjes?

Goedkope pakketjes van webshops als Aliexpress en Wish worden een stuk duurder. Vanaf vandaag gelden nieuwe Europese regels waardoor belasting moet worden betaald over goedkope producten van webshops van buiten de EU. Tot nu toe waren bestellingen van onder de 22 euro vrijgesteld van belasting. Nu geldt een btw-tarief van 21 procent.

Als de btw niet door de webshop vermeld wordt, moet deze achteraf betaald worden. De kosten voor de consument vallen dan hoger uit. China, de Verenigde Staten en het uit de EU getreden Verenigd Koninkrijk vormen de top drie van landen waar Nederlanders het meest online bestellen.

Niet meer roken in de publieke ruimte

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat met ingang van vandaag toezien op de naleving van het verbod op rookruimtes in (semi-)publieke sectoren en openbare gebouwen. Dat zijn bijvoorbeeld overheidsgebouwen, zorginstellingen, scholen, sportinrichtingen, bibliotheken en culturele instellingen. Per 1 januari 2022 geldt dit verbod ook voor het bedrijfsleven.

Wordt er nog gerookt op plekken waar dat niet mag dan kan daarvan melding worden gemaakt bij de NVWA. Afhankelijk van de ernst van de overtreding legt de NVWA een schriftelijke waarschuwing of een bestuurlijke boete op. De hoogte van de boete varieert van 600 euro tot 4500 euro.



Rookruimtes faciliteren roken, versterken de norm dat roken normaal is en zijn schadelijk. Daarom verbieden we ze per 1 juli in overheids- en openbare gebouwen. Zo voorkomen we dat jongeren beginnen en ex-rokers weer starten. Want zien roken, doet roken.https://t.co/njJ1qdLqVy pic.twitter.com/b9mBpp5Pgh — Paul Blokhuis (@PaulBlokhuis) June 29, 2021

Ouders strafbaar bij alcoholfout van hun kroost

Vanaf vandaag geldt een nieuwe alcoholwet in Nederland. Deze regelt onder meer dat ouders die voor hun kinderen onder de 18 jaar in de kroeg of het restaurant alcoholische drank kopen, strafbaar zijn. Ook vrienden die al wel 18 jaar zijn en datzelfde doen, riskeren een boete.

Daarnaast komt er meer controle op de leeftijdsgrens bij het online kopen van alcohol en bij de bezorging ervan aan huis. Kortingen van meer dan 25 procent in supermarkten en slijterijen zijn vanaf nu ook verboden. De NVWA gaat toezien op de naleving van de strengere regels voor online verkoop en de kortingen in de retailsector.

Maximale huurverhoging voor vrije sector

Voor de vrije huursector ligt de maximale huurverhoging dit jaar op 2,4 procent. Het is voor het eerst dat er een maximale jaarlijkse huurverhoging gaat gelden voor de vrije sector.

Bewoners van een sociale huurwoning krijgen dit jaar helemaal geen huurverhoging, ook geen inkomensafhankelijke.

Informatie van aanbieders laadpalen

Vanaf vandaag is het verplicht voor aanbieders van laadpalen om informatie over de beschikbaarheid real time te delen. Informatie als waar een vrije laadpaal is, met welke snelheid daar geladen kan worden en hoeveel het kost moet voor bezitters van elektrische auto’s eenvoudig op te zoeken zijn, bijvoorbeeld via een app. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat toezien op de naleving van het doorgeven van de informatie.

Plastic duurder en energie dan?

De variabele energietarieven wijzigen vanaf vandaag weer. Vergelijkingssite Pricewise becijferde dat de tarieven met 25 procent omhoog gaan. Daarmee gaat de energierekening gemiddeld 160 euro omhoog voor een Nederlands huishouden ten opzichte van vorig jaar. Een kwart van de huishoudens dreigt zelfs meer dan 400 euro kwijt te zijn.



Kamervragen met collega @KopsPVV over stijgende energielasten door onbetaalbaar klimaatbeleid. De helft van de energierekening bestaat uit belastingen! Kappen daarmee! pic.twitter.com/8w7vGiD7z3 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 30, 2021

Het daltarief voor energie verdwijnt voor huishoudens die nog een oude energiemeter hebben. De kosten voor energie zijn bij de oude meters in de dag en de nacht gelijk. Dit komt omdat netbeheerders stoppen met het afgeven van een toonfrequentiesignaal. Het onderhoud ervan is duur en er zijn inmiddels betere technieken beschikbaar. Veel huishoudens zijn daarom al overgestapt op een ‘slimme’ meter. Deze schakelen automatisch van tarief.

Nieuwe vorm van kinderopvang

En tot slot: Nederland heeft er vanaf vandaag officieel een extra vorm van kinderopvang die wettelijk erkend is bij: de ouderparticipatiecrèche. Deze creches (OPC’s) bestaan al zo’n veertig jaar en werden gedoogd. Wat dat betreft verandert er niet echt iets. Maar: de OPC’s zijn nu in de wet opgenomen en hebben een formele positie.