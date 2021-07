Nog geen FreeBritney: Rechter laat vader Britney Spears curator rol behouden

Zangeres Britney Spears is nog niet van de controlefunctie van haar vader af. Haar advocaat verzocht de rechtbank om vader Jamie te ontslaan als curator van de popster. Dat verzoek is afgewezen. Wel liet de rechter in Los Angeles toe dat een co-curator zich met de zaak mag bemoeien.

Dat schreef de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ gisteren. Spears raakte verstrengeld in een strijd om haar vrijheid met haar eigen vader. De tenorgang van de popster leeft al maanden in de media en onder haar vaste groep fans. De popster begeeft zich in een benarde situatie waarbij alle beslissingen over haar leven door haar eigen vader worden genomen. Iets wat klaarblijkelijk niet uit vrije wil is.



The world screamed “FREE AMERICA’S QUEEN!” America’s justice system listened… …and freed Bill Cosby. #BritneySpears #BillCosby pic.twitter.com/qomEesGIGl — Ghost of the Ghost of the Ghost (@DragonLaw6) July 1, 2021

Britney Spears nog niet af van curatorschap vader

Sam Ingham is de advocaat van Britney Spears en staat de popster bij in haar proces. De advocaat verzocht de rechtbank in november om vader Jamie Spears te ontzien van zijn rechten als curator. Onduidelijk is waarom de advocaat na zijn voorstel maanden wachtten met het aanleveren van benodigd papierwerk. In dat papierwerk werd Bessemer Trust genoemd, de financiële instelling die mede curatorschap krijgt over de zangeres. Recentelijk leverde hij deze papieren toch aan. De rechter gaat akkoord met het voorstel voor een co-curator. vader Jamie blijft echter nog steeds in beeld.

Eerder deze week getuigde een emotionele Britney Spears in meer dan twintig minuten over haar situatie. Na ruim dertien jaar sprak zij zich uit over de curatorrol van haar vader. Ze voelt zich „een slaaf” van hem. De zangeres sprak uit dat ze haar leven terug wil en na haar statement betuigden mensen wereldwijd hun steun. Deze veelbesproken getuigenis leidde ertoe dat de rechter overstag ging met een co-curator. Maar de zaak is nog niet af, aangezien vader Jamie nog steeds toezichthouder is van Spears’ haar vermogen en persoonlijke leven. Het juridische team van de zangeres zal waarschijnlijk geen genoegen nemen met deze uitspraak en de zaak verder aanvechten totdat de vader zijn dochter met rust laat.



MUST LISTEN: Britney Spears detailing the years of abuse at the hands of her father #FreeBritney pic.twitter.com/dxI2TO5AxW — Pat (@BarstoolPAT) June 24, 2021

Bill Cosby vrijuit, Britney Spears niet

Op Twitter uiten veel mensen hun ongenoegen over het feit dat Britney Spears haar vrijheid niet terug krijgt, maar acteur Bill Cosby wel. Gisteren werd de acteur vrijgelaten uit de gevangenis nadat hij werd gearresteerd vanwege misbruik. Tientallen vrouwen beschuldigden de acteur van seksuele vergrijpen. Cosby gaat vrijuit omdat de celstraf onrechtmatig zou zijn opgelegd.



So they won’t free Britney Spears but they’ll free Bill Cosby!!?? A fucking rapist!!! — Callum Sinclair🧣 (@callum5690) July 1, 2021

FreeBritney-beweging

Voor wie de treurigheden omtrent de popster gemist heeft, Spears kreeg in 2008 een mentale inzinking. Met grote gevolgen voor haar privé leven en vrijheid.Vanaf dat moment regeert haar vader het leven van de zangeres. Zo zou ze gedwongen worden tot medicijngebruik die haar labiel maken en mag zij geen kinderen krijgen.

Een grote aanleiding voor het proces was de FreeBritney-beweging, opgezet door trouwe fans. Ook veel Hollywood-collega’s steunen Britney in de zaak tegen haar vader. Het laatste woord over de befaamde popster en haar vrije wil, is hierover nog niet gezegd. To be continued.



