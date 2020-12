Serious Request haalt 1,6 miljoen euro op: dit nummer werd het meest aangevraagd

Een zestien jaar oud dialectnummer van de Venlose muzikant en podcastmaker Frans Pollux is dit jaar het meest aangevraagde nummer van 3FM Serious Request. „Een liedje dat door zoveel mensen in het hart gesloten wordt, is niet meer van jou”, zegt de zanger.

Vanavond werd bekend dat er 1.601.923 euro is opgehaald met Serious Request: The Lifeline. De opbrengst gaat naar het Rode Kruis om de medische hulpverlening tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Het nummer dat tijdens deze zeventiende editie van de jaarlijkse radiomarathon het meeste geld opbracht, was Hald Mich ’s Vas van Neet Oét Lottum – een albumtrack van het eind 2004 verschenen album Krak. De band zag het zelf niet als single destijds.

„Ik weet niet meer hoe het gelopen is”, zegt songschrijver en frontman Pollux terugkijkend op het nummer. „Of wij hoorden het niet of dat de platenmaatschappij niet wilde? We hadden over alles oeverloze discussies en waarschijnlijk was dit zo’n onderwerp en is het daarom niet op single verschenen.”

‘We moeten iets met dat nummer doen’

Toch pikte Frits Spits het in 2005 op en NPO Radio 2 maakte er een Paradeplaat van. Sinds dat jaar staat het Limburgse streekanthem in de Top 2000. Nu maakt het de crossover naar de popzender 3FM, waar dj’s Wijnand Speelman en Rob Janssen Hald Mich ’s Vas maandag draaiden tijdens Serious Request. Speelman kende het liedje noch de band, maar leerde Frans Pollux kennen vanwege zijn podcast De Laatste Dans.

„Op ongeveer hetzelfde moment dat ik die podcast aan het luisteren was, was Rob ‘m ook aan het luisteren. We kregen in september te horen dat we samen door Limburg zouden wandelen, want The Lifeline zou in Roermond beginnen. Ik zei tegen Rob: ‘We moeten iets met dat nummer doen.’ Toen ik die podcast luisterde heb ik Hald Mich ’s Vas zo vaak gedraaid. Ik vind het ongelofelijk mooi en ik kom niet eens uit Limburg.”



Uiteindelijk ging het lopen van Zwolle naar Roermond niet door, dus werd besloten een live-uitzending te doen vanaf voormalig vliegbasis Twenthe. Op het moment dat Speelman aan Serious Request begon, lag de vader van twee van zijn beste vrienden in het ziekenhuis met een coronabesmetting.

„De dag dat wij begonnen hier, kwam hij te overlijden, terwijl ik dit circus inging.” Speelman kon dus ook niet bij de begrafenis aanwezig zijn. Uitgerekend op de dag van de begrafenis, tijdens de shift van Speelman en Janssen, stond Hald Mich ’s Vas ingepland. Speelman deelde zijn persoonlijke verhaal bij de plaat. „We hebben ‘m één keer gedraaid en de dag erna kregen we te horen dat heel veel mensen ‘m ook aangevraagd hadden.”

‘Ik dacht: dit is satire’

„Toen we het voor eerst draaiden, kregen we daar best veel reacties op. Uiteindelijk kwam deze week de magie. Dat kun je niet voorbereiden; sommige dingen ontstaan gewoon.” Pollux wist toen nog van niks. „Ik kreeg een appje: ‘Je bent op 3FM.’ Ik viel er halverwege in en de dj’s waren aan het huilen. Ik dacht: dit is satire. Dat dacht ik echt. Het is toch raar? Ik hoor nog net het laatste refrein van mijn liedje en de dj’s zitten te huilen. Ik had de context niet helemaal door. Daarna ben ik het gaan terugkijken, met de aankondiging erbij over zijn kameraden. Pas toen snapte ik dat het enorm oprecht was. Dat zag ik ook toen ik het liedje daar live speelde gisteravond.”

„Hij kon het bijna niet geloven dat wij Hollanders, zoals hij het noemt, dat nummer zo voelden”, zegt Speelman. „Ik zag dat dat hem veel deed. Het raakt zoveel mensen, het maakt niet uit waar je vandaan komt. Mijn vrienden uit Utrecht en Amsterdam hebben het ook aangevraagd omdat ze het mooi vinden. Ze kenden het liedje niet, maar ze hadden er wel een emotie bij. Dát is een ‘serious request’; een liedje dat uit het leven is gegrepen, recht uit hart. Ik kon nooit bevroeden dat het zoveel aangevraagd zou worden. Frans verdient die erkenning.”

Volgens de 3FM-dj is het zestien jaar oude nummer actueler dan ooit. „De drang die iedereen heeft, huidhonger zoals het zo mooi heet, die sijpelt door in het liedje.”

Afscheid achter het raam

Speelmans grootmoeder overleed in maart aan de gevolgen van het coronavirus. „Ik heb zelf geen afscheid kunnen nemen. Het moest vanachter een raam, omdat we niet bij haar mochten zijn. Cora, haar verpleegkundige die mijn oma begeleid heeft, zorgde er zelfs voor dat ze op een zaterdag – haar vrije dag – bij mijn oma was als wij naar haar toe kwamen. Ze zorgde ervoor dat oma niet alleen binnen zat als wij er waren. Toen al zag ik zoveel waarde in mensen uit de zorg en dat zie ik nu ook. Het is mooi dat muziek de luisteraar steun geeft en dat ze hun gevoelens kunnen ventileren, maar ook dat zo’n liedje geld oplevert en het Rode Kruis daarmee de zorg kan verlichten.”

„Er zijn drie elementen die meespelen”, meent Pollux over het plotselinge landelijke succes van Hald Mich ’s Vas. „Ten eerste zal de podcast er zeker aan meegeholpen hebben. Die is absurd vaak beluisterd. Ik geloof dat ‘ie al op meer dan 800.000 streams zit. Dat liedje is daarin de kapstok. Ten tweede, het past bij dit jaar. We zijn allemaal bezig met troost zoeken. Op de derde plaats is het een goed liedje. Dat zeg ik niet omdat ik het gemaakt heb. We hebben het gemaakt met producer Jos Haagmans, die vroeger pianist was bij de Frank Boeijen Groep. Hald Mich ’s Vas was eerst een uptempo nummer, maar toen zei Haagmans: ‘Nee, je moet erop kunnen deinen’, dus toen hebben we dat veranderd. Het komt door Jos dat het liedje zo geland is.”

‘Wat een kutliedje heb jij toch gemaakt!’

„Er zitten twee perspectieven in dit liedje”, vervolgt hij. „Het gaat over een man die de weg kwijt is. Je weet niet waarom, maar wel dat hij steun en troost vindt bij iemand anders. In het laatste couplet wordt onthuld dat hij zingt tegen iemand die er niet meer is, die in de kist ligt.”

Het liedje speelt een centrale rol in de podcast De Laatste Dans, over de zoektocht naar Uwe, de voormalige goede vriend van de Roermondse kastelein Resi. „Resi zei een keer tegen me: ‘Wat een kutliedje heb jij toch gemaakt!’ Dat hoor je normaal nooit. Meestal zeggen mensen dat ze iets mooi vinden. Toen hoorde ik over Uwe, die ernstig ziek was en dat aankondigde in haar café. Dat sloeg in als een bom. Het laatste liedje waar ze die avond op gedanst hebben, is Hald Mich ’s Vas. Daar begint het verhaal met Uwe.”



De plotselinge aandacht voor het oude Neet Oét Lottum-nummer verrast Pollux. „Ik heb er moeite mee om het naar me toe te trekken: het gaat om Serious Request. Ik heb er een beetje een bezwaar bij om mensen op te roepen om dat liedje aan te vragen, maar het is wel supertof. Het is tof dat er waardering is voor het nummer. Toevallig had ik net nog een liedje over dit jaar geschreven, ‘Doënderbeej’, dat sinds vandaag op Spotify te vinden is, maar stond al gepland en toen gebeurde dit.” Pollux is de dj’s van 3FM zeer dankbaar. „Het heeft meer met de kwaliteiten van Rob en Wijnand te maken dan met mij. Ik zat gewoon thuis. Ik heb niks gedaan, maar ik zie wel dat het impact heeft.”

