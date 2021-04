De 5 favoriete podcasts van… Sander Hoogendoorn

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Sander Hoogendoorn.

Sander Hoogendoorn is elke werkdag tussen 6.00 en 9.00 uur op te horen op 3FM in zijn ochtendshow Sanders Vriendenteam. Voor Metro geeft hij zijn favoriete podcasts prijs.

1. De Deventer Mediazaak

Een podcast over de Deventer moordzaak en welke rol de media daarin speelden (of spelen: Maurice de Hond heeft aangekondigd zelf ook met een nieuwe podcast te komen). Interessant, want het laat goed zien welke macht de traditionele en nieuwe media hebben in een zaak als deze.

2. NOS Met Het Oog Op Morgen

Eigenlijk gewoon een radioprogramma, maar de podcast is altijd mijn ochtendshow als ik zelf om 04.30 uur onderweg ben naar de studio voor Sanders Vriendenteam op 3FM.

3. THEMOVE

Een podcast over wielrennen met Lance Armstrong. We kennen Lance natuurlijk als een van de grootste dopingzondaars allertijden, maar wat je bijna zou vergeten is dat hij heel erg veel weet van fietsen. In het wielerseizoen en tijdens de grote wielerrondes wordt deze podcast meerdere malen per week opgenomen. Wel even door de sponsormeldingen spoelen.

4. Oprah and Eckhart Tolle: A New Earth

Ik ben zelf erg fan van het werk van Eckhart Tolle en in deze podcast bespreekt hij samen met the one and only Oprah zijn boek A New Earth. Erg tof als je into spiritualiteit, mindfullness en meditatie bent. Leef lekker in het hier en nu en check deze podcast!

5. 3FM New Music

Dit is mijn eigen podcast over nieuwe muziek. Elke vrijdag keer ik met een muzikale vriend of vriendin de nieuwe muziekplaylists om en laat je horen wat je moet horen die week! Een must voor nieuwe-muziek-junkies.