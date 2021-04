Training of marteling? The Mountain deelt video van heftige oefening

Hafthor Bjornsson heeft de Strongman-wedstrijden achter zich gelaten en stort zich vol op het boksen. Deze sport vraagt een hele andere benadering en trainingsschema. De spierbundel, die je kent als The Mountain uit Game of Thrones, moet ook leren om te incasseren.

En daar heeft hij een op z’n zachtst gezegd keiharde oefening voor gevonden.

Gezien zijn enorme spiermassa is Hafthor Bjornsson ongetwijfeld in staat om iemand knock-out te slaan. Maar hoe gaat The Mountain ermee om als hij zelf een paar goede tikken krijgt? Hoe zwaar Strongman-wedstrijden ook zijn, dit is toch echt andere soep. In september staat de IJslander tegenover aartsrivaal Eddie Hall en die kan behoorlijk uithalen.

Hafthor Bjornsson sloopt zijn buikspieren

The Mountain moet zich dus gaan voorbereiden op keiharde stoten. Om daar alvast aan te wennen heeft Hafthor Bjornsson een opmerkelijke en vooral pijnlijke trainingsmethode gevonden. Hij gaat hiervoor op zijn rug liggen met zijn handen op zijn achterhoofd en benen opgetrokken in een hoek van negentig graden. Verder hoeft hij niks te doen, behalve flink pijn lijden.



@ThorBjornsson_ doing an absolute madness in training 👀 pic.twitter.com/KGRLootQTq — GiveMeSport Boxing (@GMSBoxing) April 27, 2021

Naast Hafthor Bjornsson staat zijn trainer die een medicijnbal op de buik van The Mountain smijt. En dan bedoelen we ook echt smijten. Zoals je in bovenstaande video kunt zien, is de IJslandse spierbundel behoorlijk pijn aan het lijden. Aan het einde van de oefening toont Hafthor Bjornsson zijn buik en die is, zoals je kunt verwachten, behoorlijk rood.

The Mountain is klaar voor episch boksgevecht

Al deze pijn moet ervoor gaan zorgen dat hij in september klaar is voor het zwaarste zwaargewicht gevecht ooit. Ergens die maand staat Hafthor Bjornsson tegenover zijn aartsrivaal Eddie Hall. De twee spierbundels kennen elkaar uit de Strongman-wereld, maar zijn absoluut geen goede collega’s. Hall beweerde dat The Mountain in 2018 vals gespeeld zou hebben bij een wedstrijd. Dat schoot Hafthor Bjornsson in het verkeerde keelgat.

Sindsdien kunnen de twee elkaar niet meer luchten of zien. Hoe dit zo uit de hand heeft kunnen lopen en waarom de twee elkaar nu dolgraag knock-out willen slaan, lees je hier. The Mountain lijkt er in ieder geval klaar voor. Zo won Hafthor Bjornsson onlangs zijn eerst bokswedstrijd, traint hij met de Nederlandse UFC-legende Bas Rutter en is hij een bizarre transformatie ondergaan.