Dit zijn de 5 favoriete podcasts van… Jasper Leijdens

Podcasts zijn er te kust en te keur. Daarom laat vakmediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de 5 favoriete podcasts van radio- en podcastmaker Jasper Leijdens, te horen bij KINK.

1. Fuck Wijn

„Als speciaalbier liefhebber is dit een hele fijne nieuwe podcast. Onder leiding van Ronald van de Streek (brouwer) en Ronald Giphart (bierliefhebber en schrijver) en een wisselende gast wordt er wekelijks een andere bierstijl onder de loep genomen. En je kunt meeproeven. Ook zonder bier erg leuk en leerzaam.”

2. DAILY KINK

„De dagelijkse muzieknieuws-podcast van KINK met Michiel Veenstra. Het is heerlijk om op te staan en direct te weten wat er gebeurd is. Binnen een paar minuten al.”

3. Maarten van Rossum – De Podcast

„Maarten van Rossum is sowieso een koning, en in zijn podcast vertelt hij over van alles en nog wat (waarom hij geen melk drinkt bijvoorbeeld) en geeft hij zijn sarcastisch klinkende mening.”

4. De Elektra Podcast

„Dit is de podcast van Wouter Monden waarin hij met comedians spreekt over de slechtste shows ooit. Leedvermaak, maar dan met humor gebracht door de comedians.”

5. RUBEN TIJL RUBEN – DÉ PODCAST

„Begonnen op Youtube, en inmiddels zijn Ruben van der Meer, Tijl Beckand en Ruben Nicolai verder gegaan als podcast. Eén van de laatste afleveringen gaat over de comeback van de Lama’s, en zo ben ik een beetje in deze podcast gerold.”