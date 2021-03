Baudet loopt weg bij Jinek na roast, ‘Schaam u diep, RTL’

FVD-lijsttrekker Thierry Baudet is gisterenavond bij talkshow Jinek weggelopen, nadat hij in een roast op de hak werd genomen door cabaretier Martijn Koning. FVD-stemmers (en niet-stemmers) vonden de roast véél te ver gaan.

Inmiddels is er zowel binnen RTL (dat Jinek uitzendt) als bij een aantal kijkers onvrede ontstaan over de roast, waarin Koning onder meer ‘grapte’ over het vermeende antisemitisme bij FVD en Baudets uitspraken over ‘homeopathische verdunning’ van het Nederlandse volk. Kijkers zeggen dat RTL zich „diep moet schamen”, politiek verslaggever Floor Bremer distantieert zich van de inhoud van de roast en ook BN’ers laten van zich horen.

Koning heeft het onder andere over de vriendin van Baudet, die Joods is. „Zometeen wordt u vader van Menachem of Sarah Baudet en dan voel je je als antisemitische kiezer toch behoorlijk in je bruine hemd gezet.” Kort daarna schuift Baudet z’n stoel naar achter en verlaat hij vroegtijdig de studio. „Waar ga je heen Thierry?”, klinkt het nog. „Wat gebeurde hier nou?”



Laffe roast

De ochtend na de uitzending komt er aardig wat kritiek binnen op het optreden van Koning. Zo zegt politiek verslaggever Floor Bremer, die Baudet eerder tijdens de uitzending interviewde, afstand te nemen van de woorden van Koning. „Ik sta niet achter de tekst van cabaretier Martijn Koning. Ik distantieer me totaal van de inhoud.”

Enkele Bekende Nederlanders hebben zich ook uitgesproken. Presentator Jochem van Gelder bijvoorbeeld; hij neemt het op voor Baudet: „De enige keer dat ik Thierry Baudet gelijk gaf bij Jinek was toen hij wegliep bij de laffe pseudo-roast van Martijn Koning.”



De enige keer dat ik @thierrybaudet gelijk gaf bij @Jinek_RTL was toen hij wegliep bij de laffe pseudoroast van Martijn Koning. 🥴 — Jochem van Gelder (@jochemvang) March 11, 2021

Op Twitter is men niet te spreken over het optreden van Koning. „Te schandalig voor woorden dit. Ik geef Baudet groot gelijk dat hij wegliep”, laat iemand weten. „Schaam jullie diep RTL.” Een ander vraagt zich af of de tekst van Koning van te voren doorgenomen was door de redactie: „Het was 1. niet grappig en 2. onbeschoft.”



Te schandalig voor woorden dit. Een politicus en zijn kiezers zo schofferen en framen, ik geef #Baudet groot gelijk dat hij wegliep. Niets, maar dan ook niets geleerd van het gecreëerde klimaat rond Pim Fortuyn. Schaam jullie diep @Jinek_RTL pic.twitter.com/agpMsX73rb — Annelies (@annstrikje) March 11, 2021

Schaamrood op de kaken

Koning zelf kwam ook nog met een statement, waaruit bleek dat de tekst inderdaad niet is doorgenomen door de redactie. „Ik heb vandaag een stukje gedaan bij Jinek wat nogal wat stof heeft doen opwaaien. Dit soort stukjes maak ik zonder overleg met de redactie van Jinek. Ik stuur nooit stukjes op ter inzage, dat wil ik niet.”



Opvallend is dat, naast de aanhangers, ook de tegenstanders van Baudet zich uitspreken. „Ben het over veel zaken niet eens met Baudet, maar de vuilspuiterij van Martijn Koning was beneden alle peil”, klinkt het. „Ben geen FVD-stemmer, maar heb met afschuw en schaamrood op mijn kaken zitten kijken naar Jinek.”



Ben geen @fvdemocratie stemmer maar heb met afschuw en schaamrood op mijn kaken zitten te kijken naar @Jinek_RTL er was maar één doel dat was @thierrybaudet afmaken, je kunt het niet met hem eens zijn maar dit ging alle perken te buiten een schande voor de journalistiek #jinek — Sander Klomberg (@Sander_Klomberg) March 12, 2021

Smaad en laster

„Of je het nu eens bent met Thierry Baudet of niet, de uitzending bij Jinek (en met name de tekst van Martijn Koning) is het laagste van het laagste en puur smaad en laster”, zegt een ander. Om wijs op te merken dat journalistieke programma’s misschien stiekem genieten van het uitnodigen van Baudet.



Of je het nu eens bent met @thierrybaudet of niet, de uitzending bij #Jinek (en met name de tekst van #martijnkoning) is het laagste van het laagste en puur smaad & laster. Geen enkel programma moet deze idioot meer uitnodigen, maar misschien genieten ze er stiekem wel van. — Bescherm Onze Natie (@Bescherm_Natie) March 12, 2021

Het weglopen van Baudet komt amper een maand nadat hij Emma Wortelboer op een bankje had laten zitten: hij was het niet eens met de manier waarop ze vragen stelde en vond haar irritant. „Dit werkt gewoon niet, laten we stoppen”, zei hij, waarna hij z’n microfoontje neerlegde en wegliep.