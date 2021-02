De 5 favoriete podcasts van… Giel Beelen

Podcasts zijn er te kust en te keur. Daarom laat vakmediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de vijf favoriete podcasts van Giel Beelen.

Giel Beelen is vooral bekend van de radio, maar daarnaast heeft hij al enige tijd de populaire podcast KUKURU, waar hij deze maand ook een gelijknamig boek van uitgebracht heeft.

1. Michael Pilarczyk: Master your mindset

„De meester noemde KUKURU vorige keer al hier, en dat vond ik echt een eer. Michael, Mister mindset, publiceert onregelmatig maar als ie het doet dan luister ik ‘m altijd gelijk. Hij heeft net een heel indrukwekkende over zelfmoord uitgebracht.”

2. Thijs Lindhout: 100% inspiratie podcast

„Dit was de podcast waar ik als gast voor het eerst over m’n eigen zelfontwikkeling en KUKURU sprak. Juist omdat ik vaak naar zijn podcast luisterde vond ik het leuk hem de primeur te geven. Thijs is jong, super positief en heel leergierig. Hij heeft ook een item in m’n radioshow gekregen waar hij elke maandagochtend een stukje positiviteit brengt.”

3. Richard de Leth: OERsterk

„Een man met een missie. Nederland gezonder laten leven. Heeft z’n doktersjas aan de kapstok gehangen om die westerse gezondheidskennis meer te combineren met oosterse wijsheden. Heel inspirerend!” De podcast luister je hier.

4. Wiggert Meerman en Michel Vos: Eindbazen

„Hebben alleen maar interessante gasten te gast (namelijk eindbazen) en hebben altijd heel erg hun eigen insteek. Duurt vaak wel lang, maar toch blijft het vaak interessant.” De podcast luister je hier.

5. Vincent Jiggy Dje: Wilde Haren

„De Nederlandse Joe Rogan is zelfs zonder gasten in z’n eentje leuk. Kan niet wachten op het nieuwe seizoen. Altijd eerlijk en oprecht.” Je luister ’t hier.