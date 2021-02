De 5 favoriete podcasts van… Noah Zeeuw

Podcasts zijn er te kust en te keur. Daarom laat vakmediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren.

Met vandaag: de vijf favoriete podcasts van YouTuber Noah Zeeuw (27). Hij is onder meer bekend van zijn eigen YouTube-kanalen FilmFabriek en Ponkers.

1. Day One – Jay Jay Boske en Jordi Warners

„Met DayOne is Jay Jay de online versie van RTL 7, Veronica en Spike bij elkaar. In de podcastserie komen verschillende ondernemers, entertainers of ‘hoge piefen’ aan het woord. Twee afleveringen die je zeker moet luisteren, zijn die met jiggy dje (Vincent Patty, CEO Noah’s Ark) en Tim van der Wiel (Gospooky).”

2. Het Ketelhuis

„Met veel plezier heb ik geluisterd naar de verhalen van Ab Zagt en Floortje Smit. Meneer Zagt nam na tientallen jaren afscheid van het AD als filmjournalist en heeft behoorlijk wat meegemaakt in de filmwereld!”

3. BNR Big Five

„Ik luister ze niet allemaal, maar die van Duncan Wardle was reuze interessant, Wardle was head of innovations & creativity bij Walt Disney. Die heeft genoeg verhalen te vertellen!” De podcast je hier.

4. Goalkeepers’ Union

„Nog niet aan toe gekomen om te luisteren, maar een vriend en prof-keeper raadde mij aan om dit te luisteren. En omdat ik zelf keep voor onder andere ‘het YouTube en Nederlands artiesten elftal’, snap je dat ik dit interessant vind!”

5. Wilde Haren de Podcast

„Helaas staat ook deze podcast nog op de must listen list (lekkere tongbreker trouwens). Soort zelfde podcast als DayOne, maar dan met Vincent Patty als host en heel interessante gasten!”