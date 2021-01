De 5 favoriete podcasts van… Michael Pilarczyk

Podcasts zijn er te kust en te keur. Daarom laat vakmediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de 5 favoriete podcasts van Michael Pilarczyk. Voormalig TMF-vj, media-ondernemer en maker van de podcastserie Leef Je Mooiste Leven Podcast.

Zijn vijf favorieten zijn:

1. 1-2tje met Yves Gijrath en Erik de Vlieger

„Ik kan de gesprekken tussen Yves en Erik wel waarderen. Even met een andere visie naar de maatschappij en de politiek kijken. Ik vind het mooi hoe ze een aantal zaken aan het licht hebben gebracht, die door je mainstream journalistiek verwonderlijk stil worden gehouden.”

2. Madelon Navigeert met Madelon Vos

„Heel veel respect hoe Madelon haar kennis deelt. Met grenzeloos enthousiasme. Boeiende gesprekken over de financiële wereld en bitcoin in het bijzonder.”

3. Kukuru met Giel Beelen

„Mooi om te zien hoe Giel Beelen een andere afslag heeft genomen. En hij zegt dat het is begonnen na het lezen van mijn boek Master your mindset. Interessante gasten, mooie gesprekken. Vooral die met Tijn Touber was een topper.”

4. Eindbazen met Wiggert Meerman en Michel Vos

„Wiggert ontmoette ik in 2014 toen hij deelnam aan een klein masterclasje van mij. Uit een diep dal opgeklommen en een van de beste podcasts van Nederland gaan maken. Kwaliteit van de gasten wisselt erg, maar er zitten een paar toppers bij. Leerzame gesprekken, vooral Roland Kahn vond ik een goede aflevering. Maar ook Emile Ratelband had een mooi verhaal, als je goed tussen zijn gekkigheid door kan luisteren.”

5. Joe Rogan Experience

„Joe Rogan is natuurlijk écht the king. Het programma heeft miljoenen luisteraars. Super gasten Elon Musk, maar ook mijn oude held Adam Curry was te gast. Ook een intelligente gast (ex-dj) die nu een goed verhaal vertelt.”

