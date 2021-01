Wordt president Donald Trump nu dan toch afgezet?

Voor de tweede keer loopt er een afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Het is de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis dat een president twee (!) keer zo’n procedure aan zijn broek krijgt.

Het is dan ook een historische gebeurtenis in het Amerikaanse parlement. Trump wordt beschuldigd van het aanzetten tot een opzet. Hij zou aanhangers hebben opgehitst het parlement in Washington te bestormen. Het Huis van Afgevaardigden van het parlement vindt dat president Donald Trump daarom moet worden afgezet. De voorzitter van het Huis (Nancy Pelosi) had voor de gelegenheid haar ‘afzettingsoutfit’ aangetrokken.



Nancy Pelosi wore the same dress for both impeachments. She literally has a Trump impeachment outfit pic.twitter.com/ANSzBs35Fo — Travis Allen 🇺🇸 (@TravisAllen02) January 14, 2021

Het spreekgestoelte van Pelosi was kort daarvoor terug op z’n plaats gezet, nadat een bestormer er vorige week mee vandoor ging. De iconische foto van de lachende bestormer ging al snel de wereld over. De man is aangeklaagd.

De meerderheid van het Huis, dat nu door Democraten gedomineerd wordt, stemde voor een zogenoemde impeachment. Ook tien Republikeinen stemden voor afzetten. Een van hen was de dochter van een voormalige vicepresident van Trump.



Schande van afzettingsprocedure

Om Trump ook daadwerkelijk weg te krijgen, moet ook de Senaat akkoord gaan. Dat is waar de vorige afzettingsprocedure spaak liep, want daar hebben de Republikeinen nog altijd een meerderheid. De kans dat Trump nog voor de inhuldiging van Joe Biden afgezet zal worden is klein. De Senaat buigt zich op zijn vroegst volgende week over de volgende stap en op woensdag zal de inhuldiging al plaats vinden.

Een latere afzetting (meer een symbolische) zou nog altijd gevolgen hebben. Zo is er dan een kans dat Trump zich niet nog eens verkiesbaar kan stellen, al er dan wel opnieuw gestemd worden. Ook zou hij de aanspraak op het presidentspensioentje van een kleine twee ton (euro) kwijt kunnen raken. Volgens Amerikaanse media is het vooral de schande van twee impeachments die aan hem zou blijven kleven.

Machtsmisbruik

Het is niet de eerste keer dat er een afzettingsprocedure tegen Trump loopt. De eerste keer was begin vorig jaar, toen hem machtsmisbruik en belemmering van het parlement ten laste werd gelegd. Hij zou zijn bevoegdheden hebben misbruikt om Oekraïne onder druk te zetten voor zijn eigen politieke gewin.

Frappant detail: de aanstaande president Joe Biden sprak zich toen al nadrukkelijk uit vóór het afzetten van Trump. De afzettingsprocedure strandde toen in de Senaat, waar de Republikeinen een meerderheid hadden.

Bij de bestorming van het Capitool vielen meerdere doden. De aanwezige parlementariërs, die op dat moment de verkiezingsuitslag zouden bevestigen, moesten schuilen en zichzelf uiteindelijk in veiligheid brengen. De bestormers waren ervan overtuigd dat er fraude was gepleegd bij de verkiezingen, iets wat Trump had aangewakkerd. Voor fraude is geen bewijs. In plaats van zijn aanhangers tot orde roepen, zei Trump dat ze „speciale” mensen waren. Hij zei dat ze naar „huis moesten gaan”, maar bleef tegelijkertijd zeggen dat de verkiezingen „gestolen” waren.

