Katja Schuurman als De Mannenmaker: van kansloze sukkel maakt ze een echte kerel

Daar zullen best wat kerels, die zichzelf een beetje sukkelig vinden, voor in de rij willen staan: Katja Schuurman die je onder handen neemt. Die je van kansloos type tijdens een korte relatie omvormt tot een gewild exemplaar. Maar voordat je je meteen aanmeldt: we hebben het over een film, De Mannenmaker.

Hebben we hier dan meteen te maken met een échte mannenfilm, die je vanaf morgen in de bioscoop kunt zien? Welnee. Misschien juist eerder een ‘vrouwending’, want een romcom (van regisseur Jamel Aattache die de afgelopen jaren zo geweldig scoorde met De Tatta’s en De Tatta’s 2) en lekker om die soms treurige kerels uit te lachen.

De Metro-filmkijker kon die Tatta’s net als honderdduizenden andere mensen ook wel waarderen, dus bekeken we De Mannenmaker alvast. De film met de hoofdrol voor Katja Schuurman is een bewerking van het gelijknamige boek van Petra Kruijt van elf jaar geleden. Veel lezers vonden Kruijts werk ‘verslavend’ en hadden hem zo uit.

Katja Schuurman als Anne, die doet aan ‘projecten’

Deze Katja Schuurman (komend jaar gaat ze 50 kaarsjes uitblazen) is Anne, die geen relaties aangaat, maar ‘projecten’. Ieder half jaar pikt ze een kansloze sukkel van een vent op en transformeert deze Jan of Harry of wie dan ook tot een, zoals gezegd, gewild exemplaar. Als ze daarin is geslaagd, maakt ze het uit. Al snel is het personage van Katja Schuurman dan klaar om zich op een volgend project te storten. Projectje 29 in dit geval, die zit te cryptogrammen op een bankje in Leiden.

Leo Alkemade is de perfecte sukkel

Project 29 is Luuk en wie anders dan Leo Alkemade kan zo’n sukkel goed spelen. Hoe hij in een restaurant alleen al tegenover Katja Schuurman, okay Anne, zit terwijl hij zijn fietshelm vergeet af te zetten… Luuk is het type ‘ik heb al een broek, dus ik heb geen nieuwe nodig’ en ‘waarom drie nieuwe truien, ik kan er toch maar eentje tegelijk aan?’ Waar hij wel goed in is: karaoke. Dat doet hij op een feestje op zijn werk, met Anne dansend naast zich, werkelijk vól overtuiging.

Anne (met Georgina Verbaan als haar zus) vindt dat zij met haar projectengedrag mannen helpt en daarmee indirect ook vrouwen. Haar beste vriendin (Eva van de Wijdeven) vindt haar een soort Florence Nightingale. Maar de realiteit is dat Anne ‘projecten uitmaakt’ als het aftrekken van een pleister: „Dat doet het minst pijn.” En ze verkondigt er altijd direct bij dat het aan haar ligt. Ondertussen kan de sukkel van weleer zich een behoorlijke hunk noemen. Project geslaagd.

Bij project 29 is er alleen wel een dingetje… Anne krijgt oprechte gevoelens voor Luuk (en daarbij zullen we het qua verhaal maar laten).

Katja Schuurman en de vierde wand

Als Katja Schuurman in De Mannenmaker zaken over haar gedrag uitlegt, doet ze dat tegen de bioscoopgangers, kijkend in de camera. Da’s niet alledaags en even wennen, maar het pakt wel goed uit. Schuurman kan dat, door veel presentatie-ervaring, namelijk prima. In filmjargon wordt dat ‘de vierde wand doorbreken’ genoemd.

De actrice zegt in een interview van het werken aan De Mannenmaker (met ook Leonie ter Braak, Sinan Eroglu en Melissa Drost) te hebben genoten. Katja Schuurman: „Ik vond het script al zo leuk om te lezen, maar ik denk dat we er ook met z’n allen op de set nog veel meer aan hebben toegevoegd. De chemie tussen Leo en mij was ontzettend goed. We hebben zoveel lol gehad en ook zo vaak de slappe lach gekregen. Dat was soms natuurlijk irritant voor de crew op de set, haha maar goed, je voelt het dan wel écht uiteindelijk.”

Misschien het boek maar eens lezen

De lol en chemie tussen Katja Schuurman en Leo Alkemade is op het grote witte doek wel te voelen. Schuurman, deze weken ook te zien in de documentaire over Theo van Gogh, is bijzonder goed op haar plek in deze rol. Het verhaal grijpt deze kijker niet helemaal – misschien toch het boek maar eens lezen – maar de cast is erg prettig om naar te kijken.

Gelukkig blijft het niet alleen bij de projectjes alleen. Er is nog een terugblik op 1999, als kleine Anne op de middelbare school al sociaal blijkt en nerd Dirk op sleeptouw neemt. En er is nog iets met een afwezige vader in haar jeugd. Eind goed, al goed na anderhalf uur? Dat geven we niet weg. Maar Anne kan altijd nog aan project 30 beginnen, toch?

Beoordeling uit 5: 3

Metro’s Filmrecensie van de Week lees je op woensdagavond. Op donderdag verschijnen nieuwe titels meestal in de Nederlandse bioscopen (zoals De Mannenmaker.). Verslaggever Erik Jonk kiest de films uit. Deze week op Metro nog een extra filmverhaal over Opa Cor van Martin van Waardenberg, wegens het goede doel (het Sophia Kinderziekenhuis) en de onwaarschijnlijke cast. Over twee weken vertellen we je meer over Paradijs, over een tiener van 16 die zijn baby op de stoep vindt, terwijl zijn vriendin met de noorderzon is vertrokken.

