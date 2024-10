Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het Dilemma: ‘Mijn vrienden vinden dat ik te veel werk, moet ik mijn ambities temperen voor hen?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Sam (30), wiens vrienden vinden dat hij te veel werkt en te ambitieus is.

„Al van jongs af aan ben ik iemand die altijd 100 procent geeft. Ik ben ambitieus, werk hard en houd ervan om doelen te stellen en die te behalen. Ik werk nu in een snelgroeiend bedrijf en ben de afgelopen jaren meerdere keren gepromoveerd. Dat heeft me veel gebracht: financiële stabiliteit, waardering en een carrière waar ik trots op ben.

Maar er is een keerzijde. Mijn vrienden beginnen steeds meer te klagen over hoeveel ik werk. Ze zeggen dat ik ‘obsessief’ ben en dat ik de balans kwijt ben. Waar ik eerst elke week met ze uitging, verschuift mijn prioriteit nu steeds vaker naar werk. Weekenden werk ik soms door en als ik eens een avond vrij heb, ben ik vaak te moe om nog af te spreken.

Ambitie vs vrienden

De opmerkingen van mijn vrienden beginnen aan me te knagen. Ze zeggen dat ik mezelf aan het verliezen ben en dat ik mijn carrière belangrijker vind dan de mensen om me heen. Dat maakt me onzeker: zijn ze gelijk aan het krijgen? Misschien werk ik wel te veel, maar ik heb zoveel plannen en dromen. Mijn ambitie drijft me en ik wil het beste uit mezelf halen. Ik vind het lastig om minder gas te geven, zeker nu mijn werk zo goed gaat. Bovendien: ik vind mijn ook gewoon echt het leukste ter wereld.

Aan de andere kant wil ik mijn vrienden niet kwijt. Ik merk dat we uit elkaar aan het groeien zijn en dat doet pijn. Waar zij tevreden zijn met een stabiel leven en een vaste routine, wil ik blijven groeien en ontdekken wat er nog meer mogelijk is. Soms voelt het alsof we elkaar niet meer begrijpen.

Dilemma: moet ik mijn ambities temperen voor mijn sociale leven?

Hoe doen anderen dit? Hoe houd je balans tussen carrière en persoonlijke relaties? Moet ik gas terugnemen en proberen meer tijd vrij te maken voor mijn vrienden, ook al voelt dat voor mij alsof ik stil sta? Of accepteer ik dat niet iedereen in mijn tempo leeft en dat het oké is om soms voor je eigen ambities te kiezen? Ik wil graag weten hoe andere Metro-lezers hiermee omgaan.”

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Julia (26), die naar Zuid-Afrika wil verhuizen voor een baan, maar haar vriend wil dat niet.

Vrijwel alle lezers zijn het met elkaar eens: Julia moet haar droom najagen en naar Zuid-Afrika gaan. „Ik zou gaan. Dit soort kansen zijn uniek, en hoeveel je ook van je vriend houdt, dit gaat een ding worden. Als je bij hem blijft ga je je je altijd afvragen hoe het had kunnen zijn als je wel was gegaan. Dat kan straks zomaar een verwijt worden tijdens ruzies en in het extreme geval zelfs het einde van jullie relatie betekenen. En dan blijf je jezelf altijd verwijten dat je deze kans niet hebt genomen. Dus ik zeg: gaan!”, zegt Ron.

Carl is jaloers op Julia. Hij raadt haar dan ook aan om te gaan. „Keuze uit mannen? Er zijn er ongeveer 4 miljard. Keuze uit zo’n baan? Misschien eens in je hele leven. Je kunt beter spijt hebben van dingen die je wel gedaan hebt, dan van dingen die je ‘ooit’ had willen doen. Ga voor die baan! Ik ben jaloers. Ik wil heel graag naar Zuid-Afrika, maar ik krijg het nog niet voor elkaar.”

Toch is niet iedereen het daar mee eens. Zo reageert Linda: „Een droom kan een droom blijven, maar echte liefde vind je niet op iedere hoek van de straat. Ik zou nooit twijfelen of spijt krijgen, mijn vriend komt op de eerste plaats.”

Trudy heeft nog een goede tip: „Ga eerst samen een paar weken daar op vakantie.”

