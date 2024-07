Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Carré Albers greep hoofdrol in film Expeditie Cupido en dacht: ‘Wat moet ik met mijn kat?’

Gooi Temptation Island, Wie Is De Mol?, Expeditie Robinson en welke reality-show dan ook in de blender. Mix even goed en je hebt, met een dikke knipoog, de nieuwe film Expeditie Cupido. Vanaf morgen kun je deze onvervalste romcom in de bioscoop zien, met Carré Albers in de hoofdrol. Die overigens opmerkelijk reageerde op het nieuws dat zij die rol te pakken had (al ziet ze dat zelf heel anders).

Vrolijker had Metro Carré Albers (28) uit Amsterdam niet aan de telefoon kunnen krijgen, want op dat moment is zij net haar koffers aan het inpakken voor een paar dagen genieten in Venentië. Voor Expeditie Cupido maakt ze echter maar wat graag even tijd.

De acteercarrière van Carré Albers begint in een stroomversnelling te raken (zoals door Mocro Maffia), terwijl zij vorig jaar ook nog haar opleiding aan de Nederlandse Acteursschool afrondde. Zij heeft namelijk na Expeditie Cupido nóg een hoofdrol. Dit najaar is zij in Love Fail Repeat te zien, als de sarcastische Emy die werkt in een vijfsterrenhotel voor the rich & famous.

Hitsige deelnemers en een orkaan in Expeditie Cupido

Maar nu eerst Expeditie Cupido. Hierin zien we Carré Albers als Yesmay, één van de kandidaten („B-BN’ers”) van het romantische reality-programma Expeditie Cupido. In allerlei spellen wordt er in de datingshow gestreden om een nacht in de Villa der Verleiding (waardoor je niet kunt worden weggestemd door een rood in plaats van groen vuur… iéts zegt ons dat Wie Is De Mol?… nou ja, je snapt ‘m wel). Het tropische eiland wordt echter geteisterd door een orkaan, waardoor de hitsige deelnemers en klagende crewleden moeten samenwerken om écht te overleven.

Behalve Carré Albers zien we in Expeditie Cupido onder meer ook Leo Alkemade, Ilse ‘juf Ank’ Warringa, Niels Oosthoek, Moïse Trustull, Victor Löw, Jolijn Henneman, Lamara Strijdhaftig, Bertrie Wieringa en Govert Meit (of Donny Ronny of Stefano Keizers, dat weet eigenlijk niemand meer).

Carré Albers als (goedgebekt) voormalig kindsterretje

Carrés personage Yesmay is een voormalig kindsterretje dat zong in de meidengroep Girl. Door Expeditie Cupido probeert Yesmay haar carrière een boost te geven. Hoe zij omgaat met vreselijk foute opmerkingen als ‘wordt zij nu eindelijk serieus genomen of wordt zij serieus genómen?’, dat moet je maar in de bios gaan zien natuurlijk.

Carré Albers maakte een start in onder meer Vakkenvullers en De Slet van 6VWO en vervolgens kwamen onder meer twee seizoenen Mocro Maffia en de korte Mocro Maffia-film Meltem op haar pad. Bovendien is Carré een gewaardeerd stemactrice die inmiddels meer dan veertig films en series insprak. Omdat haar energie nog niet op was, maakt zij met Melissa Blaauwendraad ook nog de podcast De plotcast over nieuwe films, series en premières.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro‘s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Expeditie Cupido op Kroatisch eiland

Voor het maken van Expeditie Cupido reisde de cast naar Kroatië. Carré Albers: „We filmden op een eiland, Dugi Otok, niet ver van Split. Een eiland met ongerepte natuur en heel weinig mensen. Expeditie Robinson is er een keer opgenomen (2021, red.). Stefano Keizers deed toen mee, dus hij was er al een keertje geweest. Ik dacht gelijk: jeetje, je zal daar maar de hele tijd moeten zitten.” En als ze met haar inmiddels wat bekendere gezicht voor dat Robinson-avontuur wordt gevraagd? Het antwoord wat ontwijkend: „Nou… dat moeten we dan nog maar eens zien.”

Carré Albers schiet meteen in de regelmodus

Voor Expeditie Cupido was de actrice natuurlijk wél te porren. Wat gebeurt er in huize Albers als zij bericht krijgt dat ze de hoofdrol te pakken heeft? „Natuurlijk vind ik het dan geweldig dat ik het geworden ben en de rol krijg aangeboden. Dan ga ik mensen bellen met ‘ik heb ‘m, ik heb ‘m’. Maar bij mij gaat er ook gelijk iets door mijn hoofd van ‘okay, ik moet een maand naar het buitenland, wat ga ik met mijn kat doen?’ Hahaha. Ik schiet dan meteen in de regelmodus. Een hele maand en dan die kat? Dat is toch heel lastig?”

Carré moet steeds harder lachen om haar bekentenis. Leeft de kat nog na dit intense drama? „Haha, ja. Vrienden van mij hebben gelukkig opgepast. De kat herkende me ook nog toen ik terugkwam, ze was hartstikke blij dat ik weer thuis was. Maar ja, af en toe zal ze er aan moeten geloven. Voor Love Fail Repeat was ik een dikke maand op Curaçao. Het is niet alleen wennen voor de kat, want ik ben zelf ook iemand die wel van thuis zijn houdt.”

De kat herkende me nog toen ik terugkwam.

Mooie boog in een harde wereld

Terug naar Yesmay in Expeditie Cupido in Kroatië. Wat voor meisje heeft Carré Albers neergezet? „Zij is iets iets serieuzer dan je misschien meteen denkt. Yesmay wil heel graag muziek maken, vooral eigen muziek, maar laat zich heel snel leiden door wat anderen willen. Ze gaat daar snel in mee omdat ‘die anderen het wel beter zullen weten’. Zij is onzeker en daardoor gaat haar carrière een beetje naar beneden. Dat is de reden dat ze meedoet aan Expeditie Cupido. Door de hele film heen maakt Yesmay uiteindelijk een mooie boog in een harde wereld. Ze staat op en komt veel meer op voor wat ze zelf echt wil.”

Hart van Carré Albers ligt bij drama

Al gaat Expeditie Cupido ook over zaken als vriendschap en afgunst, de film moet ons toch vooral lekker laten lachen met een bak popcorn in de hand. Carré: „Dat is waar de Nederlanse komedie goed in is, de fimkijker met een feelgood-gevoel naar huis laten gaan. In de zomer al helemaal. Maar de film kan ook wel motiverend en inspirerend werken hoor, als je ziet dat mensen zoals Yesmay voor zichzelf opkomen. Dat je ziet dat als je iets wil bereiken, je er uiteindelijk zelf keihard voor moet gaan. Maar lekker lachen hoort hier natuurlijk helemaal bij.”

Carré Albers is hartstikke blij dat ze nu twee hoofdrollen in romcoms heeft mogen spelen, begrijp het niet verkeerd. Maar diep in haar hart gaat ze het liefst voor mooie dramarollen. Door Mocro Maffia (Meltem) heeft zij daar in ieder geval al aan kunnen ruiken, want daar bevond haar personage zich in een schimmige wereld die zich bezighield met vervalste creditcards. Carré: „Veel dingen die ik krijg aangeboden of waarvoor ik word gevraagd zijn romantische komedie-dingen. In de Nederlandse industrie wordt best snel in hokjes gedacht. Ik vind die rollen heel leuk hoor en ik zeg er zeker geen nee tegen, maar dan moet ik dus zelf maar vechten om ook andere rollen te krijgen. Drama is nu eenmaal waar mijn hart ligt, dus daar ga ik mijn best voor doen.”

Op naar Amerika

Wat ziet Carré dan voor zich, een rol als verschrikkelijke moordenaar, wellicht een kattenmoordenaar? „Haha, neeeeee. Dat zou ik als actrice niet over mijn hart kunnen verkrijgen. Ik houd ontzettend van fantasy en science fiction, maar dat wordt in Nederland helaas bijna niet gemaakt. Dan zou ik al naar Amerika moeten en dat zou ik heel tof vinden.”

Laat de vriend van Carré Albers nou toevallig in Los Angeles wonen! Ze is er eerder al geweest om wat kortere ‘dingen’ te draaien en heeft inmiddels een werkvisum geregeld. Op naar The States dus, waar ze binnenkort met een agent gaat praten. Haar naam zullen de Amerikanen wel op een mooie manier kunnen uitspreken. Wat er vervolgens met Carrés kat moet gebeuren… daar durfde de Metro-verslaggever niet meer naar te vragen.

Expeditie Cupido draait vanaf morgen (donderdag 18 juli) in de Nederlandse bioscopen.

Vorige Volgende

Reacties