Dit betekenen veelgebruikte emoji’s écht

WhatsApp kan soms een soort mijnenveld zijn met verkeerd begrepen grapjes, zinnen die veel harder overkomen dan ze bedoeld zijn en allerlei emoji’s die je om je oren vliegen. Maar niet alle emoji’s betekenen wat jij denkt dat ze betekenen. Sterker nog, er zijn een aantal emoji’s waarnaar veel gegoogeld wordt. Want het sturen van een perzik betekent niet dat iemand zin heeft in een fruitsalade.

Volgens Sylvia Johson, taalexpert bij taalplatform Preply, is het essentieel „om op de hoogte te zijn van je publiek en de juiste toon van de boodschap te kiezen” als je emoji’s gebruikt. Informele of vrolijke berichten vragen sneller om emoji-gebruik dan een berichtje naar een collega. „Bepaalde emoji’s kunnen als ongevoelig worden beschouwd bij het brengen van serieuzer of negatiever nieuws.”

Wat betekenen emoji’s?

Het is vandaag, 17 juli, Wereld Emoji Dag, eigenlijk bedoeld om het gebruik van emoji’s te promoten. Maar deze dag gebruiken om er iets over te leren is ook oké, toch?

De perzik 🍑

Juist, geen fruitsalade dus. Net als de aubergine (die volgt later) heeft de perzik een seksuele betekenis. Door de ronde vormen en de spleet in het midden, moet deze emoji (volgens veel gebruikers) een kont uitbeelden. Veel Nederlanders googelen naar de betekenis van deze emoji, dus niet verkeerd om je kennis bij te spijkeren.

Doodshoofd 💀

De schedel staat veelal niet voor de dood, maar juist voor gelach. Het lach/huil-poppetje is nogal passé, vinden velen, dus gebruiken veel mensen de schedel in plaats daarvan.

Blauwe druppels 💦

De oorspronkelijke betekenis zijn zweetdruppels, maar veel mensen gebruiken deze emoji ook in een seksuele context. Waar het dan precies op slaat, kun je vast zelf ontcijferen. Maar je kunt deze emoji ook gebruiken om aan te duiden dat iemand er goed uit ziet, hun stijl is dan ‘een drip’.

Aubergine 🍆

Grote kans dat je deze al kent, maar voor het geval je ‘m naar al je collega’s en je oma stuurde: de aubergine beeldt het mannelijke geslachtsdeel uit.

Vuur 🔥

Reageert iemand met vuur op je foto, je promotie of een andere prestatie, is dat een compliment. Je ziet er dan goed uit of hebt iets goed gedaan.

Bel me-handen 🤙

Eigenlijk is de betekenis van deze emoji dat je iemand moet bellen. Denk maar aan het gebaar dat veel mensen maken als ze het hebben over iemand die ze belt, pink bij de mond, duim bij het oor. Maar veel mensen gebruiken deze ook als ‘shaka’, een soort surfersgroet die ontstond in Hawaï. In dat geval kan het bijvoorbeeld ook respect of goedkeuring uitdrukken.

Twee handen tegen elkaar 🙏

In Japan druk je twee handen tegen elkaar als je iemand wil bedanken of als je alsjeblieft wil zeggen. Dat is ook waar veel mensen in Nederland ‘m voor gebruiken. Maar het kan ook betekenen dat je ergens voor bidt en er zijn zelfs mensen die deze emoji gebruiken als een digitale high five.

Persoon met de hand gekanteld 💁

Een hairflip, een denkbeeldig dienblad met drankjes omhoog houden: wat gebeurt hier nou eigenlijk? Als iemand deze emoji gebruikt, is dat veelal om sarcasme of brutaliteit uit te drukken.

Nu ben je helemaal op de hoogte! Happy apping.

