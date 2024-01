Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel vluchten Schiphol geannuleerd of vertraagd door winterweer

Op Schiphol zijn ruim honderd vluchten vertraagd en tientallen vluchten geannuleerd door het winterweer. Dat zegt een woordvoerder van de luchthaven. „We verwachten de rest van de dag een verstoord vliegschema door de weersomstandigheden”, voegt hij daaraan toe.

Het is niet duidelijk hoeveel vluchten er per vliegmaatschappij zijn vertraagd of geannuleerd.

Onder andere vluchten van KLM naar Brussel, Londen, Helsinki en Luxemburg zijn geannuleerd, is te lezen op de website van Schiphol. Vliegreizen naar Boekarest en Frankfurt zijn vertraagd. Het is echter niet duidelijk of deze vertragingen en annuleringen door het winterse weer komen.

Op Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport zijn geen verstoringen door het winterweer, zeggen woordvoerders van beide luchthavens. „We hebben helemaal geen uitdagingen door de sneeuw”, aldus een zegsvrouw van de Rotterdamse luchthaven. Een enkele vertraagde vlucht op dinsdagochtend heeft een technische oorzaak, legt ze uit.

ANP

